شكرا لقرائتكم خبر عن بغض النظر عن عمرك.. ممارسة التمارين الرياضية تعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون فرنسيون أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة للغاية لجميع المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن العمر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن المرضى كبار السن معرضون لخطر أكبر للأمراض القلبية بسبب المضاعفات والتخفيف من التمارين البدنية وبعد حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وقال الدكتور "جايل ديلي"، من جامعة بورغندي فرانش ديجون ، فرنسا، "ترتبط الشيخوخة بعدة عوامل مثل زيادة الالتهاب أو الإجهاد التأكسدي الذي يهيئ الناس لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابع الدكتور "ديلى": "وجدنا أن بضعة أسابيع من التمارين الرياضية ، لا يحسن فقط القدرة على ممارسة التمارين الرياضية ، ولكن أيضًا قلل من القلق والاكتئاب".

وأضاف الباحثون أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث توفي ما يقرب من 18 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2016، وهو ما يمثل أكثر من 30% من جميع الوفيات في العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.