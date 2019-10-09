صحة ورشاقة

مصر تفوز بجائزة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات

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سناء عبد الوهاب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

فازت مصر بجائزة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) للتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2019 للشمول الرقمي.

تسلمت الجائزة الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية المجتمعية والخدمات، وذلك خلال الحفل الذي نظمه التحالف أمس خلال فعاليات المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في مدينة يريفان بدولة أرمينيا الذي حضره نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، بالإضافة إلى 20 وزير للاتصالات، وأكثر من 5 آلاف متخصص من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ٨٠ دوله حول العالم.

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وقد حصلت مصر على هذه الجائزة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعها «التعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة».

في مجال بناء القدرات والتوظيف في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر. وهو يتوائم مباشرة مع سياسات الحكومة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين نوعية حياتهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ويتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن هذه الجائزة تمنح للبرامج والمبادرات المتميزة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يواجهون عدد من التحديات أمام الاندماج الاجتماعي. كما تمنح للحلول التي تتيح إمكانية الوصول لأولئك الأفراد الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشكل التقليدي. كما تمنح الجائزة لأفضل الحلول المبتكرة التي توفر فرص عمل متميزة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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