شكرا لقرائتكم خبر عن «Call of Duty Mobile» تتجاوز الـ100 مليون تحميل خلال أول أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت «Call of Duty Mobile» أفضل إطلاق لأي لعبة محمول على الإطلاق بعد تحميلها أكثر من 100 مليون مرة في جميع أنحاء العالم خلال أسبوعها الأول، وفقًا لتقديرات «Sensor Tower» للأبحاث.

تم تطوير اللعبة من قِبل شركة Activision بالتعاون مع العملاق الصيني Tencent مُنتج لعبة Pubg.

وبالمقارنة مع الألعاب المماثلة فحصلت Fortnite في أسبوعها الأول على 22.5 مليون تحميل فقط، في حين حصلت Pubg على 28 مليون.

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وجاءت معظم التنزيلات من أجهزة أيفون، حيث استحوذ نظام IOS على 55.7% من إجمالي التنزيلات، في حين تم تحميلها 45.3 مليون مرة على أجهزة الأندرويد.

وبحسب تقرير Sensor Tower استحوذت الولايات المتحدة على المركز الأول من حيث عدد مرات تحميل اللعبة بـ17.3 مليون مرة.

وجمعت اللعبة في أسبوعها الأول، 17.7 مليون دولار من إنفاق المستخدمين داخل اللعبة، بمعدل 0.17 دولار لكل مستخدم.

يذكر أن لعبة Pubg أضافت ميزة الشراء داخل اللعبة بعد شهرين من إطلاقها وحققت في أسبوعها الأول 600 ألف دولار فقط.