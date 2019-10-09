تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكشك بالدجاج

المقادير

1/2 كيلو صدور دجاج مسلوقة ، مقطعة مكعبات

1 ثمرة بصل مكعبات

2 كوب شوربة دجاج

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير

في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة سخني 1 ملعقة من الزيت.

ضعي البصل في الزيت مع التقليب بإستمرار ليتحمر ثم ارفعيه من المقلاة.

في نفس المقلاة على نار متوسطة ضعي السمن و باقي كمية الزيت ثم ضعي الدقيق و قلبي لمدة 5 دقائق.

اضيفي اللبن تدريجيا الى الدقيق مع التقليب حتى تمام الذوبان.

ضعي الدجاج و الشوربة و الملح و الفلفل الأسود وقلبي باستمرار حتى يغليالمزيج و يصبح سميك القوام.

ضعي الكشك في أطباق التقديم ثم زينية بالبصل المحمر و قدمية ساخنا.

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