تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكشك بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1/2 كيلو صدور دجاج مسلوقة ، مقطعة مكعبات
1 ثمرة بصل مكعبات
2 كوب شوربة دجاج
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة سمن
1 ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود
خطوات التحضير
في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة سخني 1 ملعقة من الزيت.
ضعي البصل في الزيت مع التقليب بإستمرار ليتحمر ثم ارفعيه من المقلاة.
في نفس المقلاة على نار متوسطة ضعي السمن و باقي كمية الزيت ثم ضعي الدقيق و قلبي لمدة 5 دقائق.
اضيفي اللبن تدريجيا الى الدقيق مع التقليب حتى تمام الذوبان.
ضعي الدجاج و الشوربة و الملح و الفلفل الأسود وقلبي باستمرار حتى يغليالمزيج و يصبح سميك القوام.
ضعي الكشك في أطباق التقديم ثم زينية بالبصل المحمر و قدمية ساخنا.
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