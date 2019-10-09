تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كشك بالبط



المقادير 1 كوب زبادي

3 معلقة كبيرة دقيق

3 كوب شوربة بط

ملح

فلفل أسود

بصل محمر للتزيين خطوات التحضير توضع الشوربة في وعاء على النار.

يوضع الزبادي في وعاء، ويضاف إليه الدقيق، ويقلب جيداً.

يضاف خليط الزبادي والدقيق على الشوربة مع التقليب المستمر.

تترك على النار حتى تغلي.

تخفف النار، وتترك لمدة 10 دقائق، وحتى تثقل قليلاً.

يتبل بالملح والفلفل الاسود.

يوضع في الأطباق، ويزين بالبصل المحمر.

يقدم ساخن. Advertisements قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شيش كرات الدجاج بالصوص الحار تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لوف اللحمة

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