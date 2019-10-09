تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي كشك بالجمبري

القاهرة - لايف ستايل
كشك الجمبري وصفة قليلة السعرات الحرارية و غنية بالفسفور و الكالسيوم و الأوميجا 3
المقادير
" تكفي 4 أشخاص "
1/2 كيلو جمبري ، صغير الحجم ، مسلوق
1 كوب زبادي
1/2 كوب كبير دقيق
1 كوب كبير لبن سائل
1 ثمرة بصل متوسطة الحجم ، مفرومة
1/4 كوب كبير زيت
2 كوب شوربة جمبري
1 فص ثوم كبير
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود مطحون الرغبة
طريقة عمل كشك المظية
خطوات التحضير
في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق و الزبادي و اللبن و يقلب المزيج جيدا و يترك لمدة 5 ساعات.
في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت ثم يوضع البصل و يقلب حتى يتحمر و يصبح ذهبي اللون.
في اناء على نار متوسطة توضع شوربة الجمبري حتى تغلي.
تتبل شوربة الجمبري بالثوم و الملح و الفلفل و تقلب الشوربة ثم يضاف اليها مزيج الدقيق و اللبن و الزبادي و تقلب ثم تترك على النار تسخن.
يوضع الجمبري و 1 ملعقة كبيرة من البصل المحمر في شوربة الجمبري.
يوضع الكشك في أطباق التقديم و يزين بالبصل المحمر و يقدم ساخنا مع الخبز البلدي و الباذنجان المخلل.
سر نجاح كشك الجمبري
:
وضع مزيج الدقيق و الزبادي في الثلاجة لمدة 5 ساعات.
اضافة ملعقة كبيرة من البصل المحمر اثناء تسخين شوربة الجمبري مما يعطيها نكهة و مذاق رائع.
فوائد كشك الجمبري :
يحافظ على صحة البشرة و الشعر لإحتوائة على نسبة عالية جدا من البروتين.
السعرات الحرارية في كشك الجمبري
:
تحتوي حبة الجمبري الواحدة المتوسطة الحجم على 7 سعرات حرارية.
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