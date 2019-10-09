تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي كشك بالجمبري

كشك الجمبري وصفة قليلة السعرات الحرارية و غنية بالفسفور و الكالسيوم و الأوميجا 3

المقادير

" تكفي 4 أشخاص "

1/2 كيلو جمبري ، صغير الحجم ، مسلوق

1 كوب زبادي

1/2 كوب كبير دقيق

1 كوب كبير لبن سائل

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم ، مفرومة

1/4 كوب كبير زيت

2 كوب شوربة جمبري

1 فص ثوم كبير

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون الرغبة

طريقة عمل كشك المظية

خطوات التحضير

في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق و الزبادي و اللبن و يقلب المزيج جيدا و يترك لمدة 5 ساعات.

في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت ثم يوضع البصل و يقلب حتى يتحمر و يصبح ذهبي اللون.

في اناء على نار متوسطة توضع شوربة الجمبري حتى تغلي.

تتبل شوربة الجمبري بالثوم و الملح و الفلفل و تقلب الشوربة ثم يضاف اليها مزيج الدقيق و اللبن و الزبادي و تقلب ثم تترك على النار تسخن.

يوضع الجمبري و 1 ملعقة كبيرة من البصل المحمر في شوربة الجمبري.

يوضع الكشك في أطباق التقديم و يزين بالبصل المحمر و يقدم ساخنا مع الخبز البلدي و الباذنجان المخلل.

سر نجاح كشك الجمبري

:

وضع مزيج الدقيق و الزبادي في الثلاجة لمدة 5 ساعات.

اضافة ملعقة كبيرة من البصل المحمر اثناء تسخين شوربة الجمبري مما يعطيها نكهة و مذاق رائع.

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فوائد كشك الجمبري :

يحافظ على صحة البشرة و الشعر لإحتوائة على نسبة عالية جدا من البروتين.

السعرات الحرارية في كشك الجمبري

:

تحتوي حبة الجمبري الواحدة المتوسطة الحجم على 7 سعرات حرارية.

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