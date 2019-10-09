تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويتش شاورما لبناني

المقادير

6

خبز لبناني

نصف كيلو صدور دجاج

1 كوب زباي

ربع كوب عصير ليمون

1 معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 معلقة صغيرة بودرة بصل

1 معلقة صغيرة بابريكا

1 معلقة صغيرة

السبع بهارات

شطة "اختياري"

ملح

فلفل اسود

زيت

للتقديم:

بطاطس محمر

مخلل خيار

ثومية

خطوات التحضير

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تغسل صدور الدجاج جيداً، وتقطع شرائح طولية.

يوضع الزبادي في بولة، ويضاف إليه عصير الليمون، ويتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود والبهارات والبابريكا وبودرة البصل وبودرة الثوم، وتخلط جيداً.

توضع قطع الدجاج في التتبيلة، وتدعك بها جيداً.

تغطى، وتترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

توضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

توضع الشاورما في الزيت، وتقلب حتى يتغير لونها.

تخفف النار، وتقلب جيداً حتى تنضج.

يفرد الخبز اللبناني، ويدهن بالثومية.

توزع فوقها الشاورما والبطاطس والمخلل الخيار، وتلف على هيئة رول.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

توضع في الطبق، وتقدم ساخنة.

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