تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفلفل الملون و الزبادي

القاهرة - لايف ستايل
الشاورما من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثير و لكن لضمان جودتها اصنعيها بنفسك في المنزل
المقادير
" تكفي شخصين "
3 قطع صدور دجاج مقطعة شرائح
فلفل الوان مقطع شرائح
1/2 كوب زبادي صغير
1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) فلفل أسود مطحون
1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بابريكا
1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح
رشة كمون
رشة بهارات
1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ثوم بودرة
1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بصل بودرة
4 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زيت زيتون
طريقة عمل شاورما اللحم الحارة
خطوات التحضير
في الخلاط الكهربائي يوضع الزبادي و الفلفل الأسود و البابريكا و الملح و الكمون و البهارات.
يضاف الثوم البودرة و البصل البودرة و عصير الليمون و زيت الزيتون الى مزيج الزبادي و التوابل ثم يخلط المزيج في الخلاط جيدا مرة اخرى.
في بولة كبيرة الحجم توضع قطع الدجاج و الفلفل الملون ثم يوضع عليها مزيج الزبادي و التوابل و تقلب جيدا حتى تمام الإختلاط.
تغطى بولة الشاورما بكيس بلاستيك ثم توضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتشرب من التتبيلة.
يوضع القليل من الزيت في صينية قابلة للإستخدام في الفرن ثم توضع قطع الدجاج في الصينية و توزع عليها بالكامل.
توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.
و تقدم ساخنة مع الأرز او المكرونة.
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سر نجاح الشاورما :
خلط التوابل مع الزبادي جيدا في الخلاط حتى توزع بالكامل و يصبح خليط واحد.
وضع الشاورما في الثلاجة مغطاه لمدة 4 ساعات حتى تتشرب قطع الدجاج من التتبيلة جيدا.
فوائد الشاورما :
يحتوي على نسبة عالية من البروتين التي يحتاجها الجسم و تبني عظام الجسم.
يحتوي على البيتاكاروتين المهم لصحة العين.
السعرات الحرارية في الشاورما :
يحتوي كل 150 جرام على 500 سعر حراري عند تناولها مع الخبز و السلطة و البطاطس.
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