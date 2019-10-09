تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفلفل الملون و الزبادي

الشاورما من الأكلات السريعة التي يعشقها الكثير و لكن لضمان جودتها اصنعيها بنفسك في المنزل

المقادير

" تكفي شخصين "

3 قطع صدور دجاج مقطعة شرائح

فلفل الوان مقطع شرائح

1/2 كوب زبادي صغير

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بابريكا

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح

رشة كمون

رشة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ثوم بودرة

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بصل بودرة

4 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زيت زيتون

طريقة عمل شاورما اللحم الحارة

خطوات التحضير

في الخلاط الكهربائي يوضع الزبادي و الفلفل الأسود و البابريكا و الملح و الكمون و البهارات.

يضاف الثوم البودرة و البصل البودرة و عصير الليمون و زيت الزيتون الى مزيج الزبادي و التوابل ثم يخلط المزيج في الخلاط جيدا مرة اخرى.

في بولة كبيرة الحجم توضع قطع الدجاج و الفلفل الملون ثم يوضع عليها مزيج الزبادي و التوابل و تقلب جيدا حتى تمام الإختلاط.

تغطى بولة الشاورما بكيس بلاستيك ثم توضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتشرب من التتبيلة.

يوضع القليل من الزيت في صينية قابلة للإستخدام في الفرن ثم توضع قطع الدجاج في الصينية و توزع عليها بالكامل.

توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.

و تقدم ساخنة مع الأرز او المكرونة.

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سر نجاح الشاورما :

خلط التوابل مع الزبادي جيدا في الخلاط حتى توزع بالكامل و يصبح خليط واحد.

وضع الشاورما في الثلاجة مغطاه لمدة 4 ساعات حتى تتشرب قطع الدجاج من التتبيلة جيدا.

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فوائد الشاورما :

يحتوي على نسبة عالية من البروتين التي يحتاجها الجسم و تبني عظام الجسم.

يحتوي على البيتاكاروتين المهم لصحة العين.

السعرات الحرارية في الشاورما :

يحتوي كل 150 جرام على 500 سعر حراري عند تناولها مع الخبز و السلطة و البطاطس.

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