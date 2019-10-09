تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكبدة المقلية بدبس الرمان

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 كيلو كبدة مقطعة شرائح
ردة
6 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة دبس رمان
عصير ليمون
ملح
فلفل أسود مطحون
كمون مطحون
خطوات التحضير
في بولة كبيرة الحجم ضعي دبس الرمان و الليمون و الملح و الفلفل و الكمون و الثوم قلبي جيدا حتى تمام الإختلاط.
ضعي الكبدة في مزيج التوابل و قلبيها برفق حتى تمتزج بالتوابل ثم غطيها و ضعيها في الثلاجة.
ضعي الكبدة في الردة و قلبيها على كلا الإتجاهين حتى تغطى بالكامل.
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
ضعي الكبدة في الزيت حتى تتحمر.
ضعي الكبدة في طبق التقديم ثم زينيها بالبقدونس.
قدميها ساخنة مع المكرونة او الخبز و الطحينة.
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