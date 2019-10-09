تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالثوم

القاهرة - لايف ستايل الكبدة بالثوم .. قدميها مع الجلاش بالكبدة و السلطة بطريقة سهلة وبسيطة

المقادير 1/2 كيلو كبدة

1/2 كوب دقيق

ملح

فلفل أسود

3 فص ثوم مهروس خطوات التحضير اغسلي الكبدة جيدا بالخل ثم الماء.

تبلي الكبدة بالملح و الفلفل الأسود و الثوم و ضعيها جانبا لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب من التتبيلة.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي الكبدة في الدقيق و قلبيها على كلا الجانبين حتى تغطى بالكامل ثم حمريها في الزيت الساخن.

ضعي الكبدة على مناديل ورقية حتى تصفى من الزيت.

ضعي الكبدة في طبق التقديم و زينيها بالبقدونس ثم قدميها ساخنة. Advertisements سر نجاح الكبده بالثوم: ضيفي اليها بدل الخل القليل من

عصير ليمون

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قومي بدق الكبده حتى تكون شرائح رقيقة وتنضج سريعاً. قد يهمك أيضاً :

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