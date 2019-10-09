القاهرة - لايف ستايل المقادير 1/2 كيلو كبدة دجاج

3 ملعقة كبيرة زبدة

1 ثمرة فلفل ألوان ، شرائح

2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل اسود مطحون

كزبرة

بهارات خطوات التحضير Advertisements في اناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.

ضعي الفلفل في الزبدة و قلبي حتى يذبل.

ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل و اتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.

تبلي الكبدة بالملح و الفلفل و الكزبرة و البهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كبدة الدجاج بالفلفل الملون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.