تعرفي علي طريقة إعداد و تحضير الكبدة البانية

الكبدة البانية .. طريقة أخرى لعمل الكبدة و التي تنال إعجاب الكثير و خاصة عند تناولها مع المكرونة و الطحينة.

المقادير

" تكفي 3 أشخاص "

1/2 كيلو كبدة ، شرائح

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ثوم مفروم

1/4 كوب كبير عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) دقيق

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ردة

ملح ( حسب الرغبة )

رشة كمون

رشة بهارات

زيت للقلي

خطوات التحضير

في بولة متوسطة الحجم نضع الثوم و عصير الليمون، ويخلط جيداً.

يتبل الثوم و الليمون بالملح والكمون والبهارات، ثم توضع عليه شرائح الكبدة.

تدعك شرائح الكبدة بالتتبيلة جيداً، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

في بولة متوسطة الحجم توضع الردة، ويضاف إليها الدقيق، وتخلط جيداً.

ترفع الكبد من التتبيلة، وتغمس في خليط الدقيق و الردة من الجانبين.

في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت.

تقلى شرائح الكبدة في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تنضج.

ترفع على ورق مطبخ (مناديل المطبخ ) حتى تتخلص من الزيت الزائد.

ترص في الطبق، وتقدم ساخنة مع المكرونة بالجبن و صوص البولونيز و الطحينة.

سر نجاح الكبدة البانية :

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تترك الكبدة في التتبيلة في الثلاجة حتى تصبح بأكملها ذات طعم واحد.

خلط الدقيق مع الردة لتغطية الكبدة.

فوائد الكبدة البانية :

تحتوى الكبدة على نسبة عالية من الفيتامينات والتى تعمل على

التقليل من خطر الاصابة بفقر الدم.

تقوى عضلة العين.

تساعد في تكوين العضلات وتقويتها.

تعمل على تقوية العظام والحفاظ على الاسنان.

تعمل على تقوية بصيلات الشعر والحفاظ على الاظافر وعلاج مشاكل البشرة.

السعرات الحرارية في الكبدة البانية :

تحتوي قطعة الكبدة الواحدة المقلية ال 85 جرام على 174 سعر حراري.

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