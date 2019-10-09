فاكهة موسمية مفيدة للحامل والجنين والطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - في أواخر الصيف وأوائل الخريف، نسعى لتناول الفاكهه الموسمية التي تنضج بين هذين الفصلين، لحلاوة طعمها، ونقدمها لأطفالنا دون تردد، فهي تحتوي على مواد غذائية قيّمة، تزود العائلة بما يحتاجه أفرادها من فيتامينات. «د. لمى النائلي»، اختصاصية التغذية والصحة، من مركز wellness By Design تكشف لك عن أهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الفاكهة ... فاكهة موسمية مفيدة العنب يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

يحتوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز، ما يجعله من الفواكه العالية السعرات الحرارية.

يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، ويروي العطش في فصل الصيف. يفيد في زيادة فرص الحمل.

يمنع حدوث الدوالي لدى الحوامل.

يخلص من الانتفاخ، يمنع الإمساك، ويحسن الهضم.



ينشط الدورة الدموية.

يمنع تجمع السوائل في الأطراف.

يقوي مناعة الجسم وينظم مستوى السكر. يقلل من نسبة الكولسترول الضار في حال تناولت الحامل الأطعمة الدهنية. يزيد الحيوية والنشاط، ويعطي رونقاً للبشرة. يساعد على تنظيف الكبد ويخلص من السموم.

يحمي من تساقط الشعر في فصل تزيد فيه الإفرازات الدهنية. المانغو غني بمضادات الأكسدة، حمض الفوليك وفيتامينات A ،C وB6، الحديد والبوتاسيوم، ما يسهم في جعل النظام الغذائي مكتملاً، لكن الإكثار منه يسبب الضرر. يساعد على زيادة عدد كريات الدم الحمراء، لغناه بالحديد. يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الجنين. غني بالألياف الضرورية للتخلص من الإمساك. يحتوي على فيتامين «أ» الذي يفيد في تطوير عظام وأسنان الطفل، كما يساعد على تقوية البصر.

يخفف، أو يمنع حصول تسمم الحمل بسبب غناه بالمغنيسيوم. المشمش غني بالألياف مثل البكتين والسليلوز الذي يسهل عملية الهضم.

يمنع نقص الحديد. Advertisements غني بالمغنسيوم والبوتاسيوم الذي يحسّن أداء الدماغ. غني بـ البيتا كاروتين وفيتامين «أ» الذي يحمي شبكة العين وصحتها.

يحافظ على صحة الجلد. يحتوي على البوتاسيوم الذي يسيطر على ضغط الدم.

غني بالزيوت العطرية التي تُحسّن صحة جلد الطفل الحساس.

غني بالكالسيوم المهم لنمو عظام الطفل. غني بفيتامين B1 و B2 اللذين يساعدتن عَلى تقوية الأعصاب. الرمان يمنع الإمساك، ويقي الحامل من الالتهابات. يحمي الجنين من العيوب الخلقية، ويحافظ على وزن الحامل.

يزيد من نسبة الحديد، ويقوي أسنان الحامل والجنين. يحتوي على سعرات حرارية كافية لإمداد الجسم بالطاقة.

لا يفضل تناول قشور الرمان على شكل عصير أو مغلي أو مسحوق. التفاح يحمي من الإمساك ويقلل من الغثيان.

يحمي الجنين من الإصابة بمرض الربو.

يخلص الحامل من شد عضلات الساق لاحتوائه على البوتاسيوم. يفيد في بناء أنسجة الطفل ويقوي مناعة الأم والجنين.

يحسن وظائف الرئة لدى الجنين، وهو أفضل علاج للسعال. البطيخ يقلل من الغثيان ومن تشنج العضلات. يقلل من حموضة المعدة. يحمي من تسمم الحمل ويدعم بصر الجنين. يعمل على حفظ توازن الجسم لغناه بالبوتاسيوم.

يقلل من حدوث الالتهابات المزمنة.

يقدم فوائد لبشرة الحامل وشعرها.

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