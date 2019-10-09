إتيكيت التهنئة بالمولود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - هل خططت لزيارة سيدة قد وضعت مولودها حديثاً، إذن عليك سماع هذه الشكوى، حيث توجهت سيدة إلى طبيب الأطفال وقالت له: «طفلي لم يرضع مني منذ سبع ساعات»! فكان رده: «ولماذا رغم أن الطفل يبدو بصحة جيدة»، فأخبرته أن المهنئات والمهنئين لم ينقطعوا عن زيارتها من أجل التهنئة بالمولود الجديد، ولم تجد فرصة لتختلي بنفسها وترضعه. لذا يستوجب اتباع قواعد محدّدة تعرف بـ «الأتيكيت» عندما تذهبين لتهنئة صديقة أو قريبة بمولودها، بحسب خبيرة الأتيكيت «ريفان قاسم»... قواعد التهنئة بالطفل الجديد يجب تحديد موعد قبل الذهاب للتهنئة، ويفضل عدم الذهاب قبل مرور أسبوع على الولادة حتى تتعافى من أجرت عملية قيصرية أو لديها خياطة في منطقة العجان.

تأكدي من عدم أصابتك بمرض معدٍ ينتقل للأم أو المولود، مثل الرشح والأنفلونزا، ولا تذهبي مهما ألحت عليك صديقة أو قريبة لمرافقتها، لأنك بذلك تسببين المرض للمولود. Advertisements اصطحبي معك مناديل تعقيم لكي تنظفي يديك قبل لمس الأم، مهما كنت قد اهتممت بنظافتك، فأنت كنت في الشارع أو لمست أي شيء غير نظيف.

لا تقبلي المولود ولا تقتربي منه مهما بلغت سعادتك بقدومه، لأن التقبيل وسيلة عدوى، خاصة لو كان لديك فيروس «هربس» على شفتيك، فقد يسبب الموت للصغير. لا تعترضي على اسم المولود، فكل إنسان له ذوقه وأسبابه في اختيار اسم طفله، وتذكري أنك قد اخترت أسماء أطفالك دون أن تطلبي رأي أحد.

لا تدخني في حضرة الأم والمولود، لأن التدخين السلبي له أضراره على المحيطين، مثل المدخن وأكثر. لا تصطحبي أطفالك مهما كانت ظروفك، ومهما بلغت درجة قرابتك للسيدة التي وضعت مولودها، لأن السيدة تكون بحاجة إلى الهدوء والراحة.

لا تطيلي وقت الزيارة حتى لو طلب منك ذلك من باب الخجل.

ولا تتحدثي عن آلام ما بعد الولادة ومتاعب الرضاعة، خاصة إذا كانت الأم حديثة الولادة ولم تنجب من قبل، بل على العكس عليك تشجيعها بالكلام الطيب وعن نعمة الإنجاب وبأن الأطفال سعادة البيت.

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