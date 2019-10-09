12 علامة تؤكد أنك حامل بالفعل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تحتار العديد من السيدات في طرق اكتشاف حدوث الحمل أم لا، إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تبين ذلك من خلال 12 علامة تؤكد لك أنك حامل بالفعل، وذلك وفق ما توضحه الدكتورة «هند محمد سلمي».

مؤشرات الحمل

كثرة التبول أولى علامات الحمل

إذا وجدت نفسك تستيقظين بشكل روتيني في الليل للذهاب إلى الحمام، فقد تكون هذه علامة مبكرة على أن البويضة المخصبة قد بدأت في الزرع على جدار الرحم.

الغثيان من علامات الحمل

يطلق عليه اسم غثيان الصباح أو غثيان طوال اليوم، لكن في الحالتين، يكون الغثيان حقيقة لكثير من النساء في فترة الحمل المبكر. تصاب حوالي 50٪ من النساء بالتقيؤ مع الغثيان خلال الثلث الأول من الحمل. وعلى الرغم من أن الغثيان قد يكون أحد العلامات المبكرة للحمل، فإن معظم النساء لا يعانين من القيء إلا بعد أسبوعين إلى شهرين من الحمل.

التعب والإرهاق مؤشر للحمل

عند الحمل، تبدأ مستويات هرمون البروجسترون في الارتفاع بسرعة، مما يسبب الشعور بالإرهاق والتعب بالرغم من عدم القيام بأي مجهود.

نزلات البرد

مع وجود موجة من هرمون البروجسترون لمنع جهاز المناعة لديك من مهاجمة الحمض النووي (الأجنبي) الجديد داخل الجسم، من الشائع أن تستخدم الفيروسات والبكتيريا هذه الفرصة لإصابتك بنزلة برد.

انتفاخ الشفاه وتقرحات اللثة

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مع وجود الجهاز المناعي، قد تبدأ بكتيريا الفم في الازدهار، وجسمك يبدأ في بناء حجم الدم ومستويات السوائل لتغذية الطفل، فقد يكون لديك بالفعل تورم الأنسجة، بما في ذلك اللثة. احترسي من اللثة الملتهبة أو الحادة، النزيف وانتفاخ العينين والوجه، فهي إحدى العلامات المبكرة للحمل، وقد تلاحظين حتى نزيف في الأنف.

حساسية ونفور من الطعام

تقلبات الهرمونات في وقت الحمل تقريباً وطوال فترة الحمل المبكرة يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة والحساسية تجاه أخرى.

طعم معدني

لعل أغرب أعراض الحمل المبكر، هو طعم معدني ثابت في الفم يظل قائماً حتى بعد تناول الطعام. أبلغت نساء كثيرات عن هذه العلامة المبكرة للحمل دون فهم من أين جاءت أو سبب حدوثها.

عسر الهضم

مستويات هرمون الأستروجين لها تأثير ملحوظ على حاسة الذوق لدينا، وحتى يستقر إنتاج الهرمونات في الثلث الثاني من الحمل. حساسية درجة الحرارة

مع كل التغييرات الهرمونية للحمل، فمن المحتمل أن تشعري بتغيرات حقيقية في الأعضاء الحسية والحرارة الداخلية لجسمك بعد الحمل مباشرة.

إفراز اللعاب، عادة ما يكون ناتجاً عن بداية غثيان الصباح أو ارتداد الحموضة أو حرقة المعدة، وكلها أعراض شائعة جداً للحمل.

يقوم البروجسترون بإرخاء العضلات في أجسامنا، مما قد يؤدي إلى إغلاق الصمام الذي يغلق المريء من المعدة ليبقى قليلاً. نتيجة لذلك، يمكن أن يتجه حمض المعدة إلى الشمال، مما يؤدي إلى حرقة أو ارتداد الحمض. حاولي احتساء ملعقة صغيرة من خل التفاح في نصف كوب من الماء قبل الوجبات لتخفيف عسر الهضم وترطيب تدفق اللعاب.

الإمساك

الامساك من أعراض الحمل، تأكدي من شرب كمية كافية من الماء، وزيادة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

المزاجية

إن الحمل المبكر يعني تقلبات هرمونية هائلة.