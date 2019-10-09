نوم الطفل في شهره الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الكثير من الأمهات يجهلن الوقت الذي يحتاجه الرضيع أو الطفل في شهره الثاني للنوم، ولهذا نُبيّن لهن أن عدد الساعات محددٌ من قِبَل الأطباء والأخصائيين بمعدل 15 ساعة في اليوم، يمكنك توزيعها بالطريقة التي ترينها مناسبة لطفلك. نوم الطفل في الشهر الثاني أكد المختصون أنه على الطفل في هذا العمر أن ينام في الليل حوالي 10 ساعات، كي يعتاد النوم ليلاً بدلاً من الاستيقاظ والسهر. Advertisements وبالطبع فإن الرضيع في الشهر الثاني من عمره لا يمكنه التعبير عمَّا يريده، إلا من خلال البكاء، وهذا أمر يجب على الأم أن تدركه بشكل واضح وصحيح، فلا تحاول إسكات طفلها من خلال إرغامه على النوم وخلق الأجواء المناسبة له ليغفو، بل عليها أن تتركه ينام متى شعرت أن هناك داعياً. كما يمكنك أن تحددي موعداً خاصاً للطفل في شهره الثاني من خلال تخصيص وقت للَّعب معه، إطعامه وأخذه في نزهة هادئة، وهذا الأمر كفيل بأن يجعله غير راغب في النوم بشكل مستمر. وقد حذَّر الأطباء والمختصون الأمَ من ترك الطفل ينام كما يشاء، فإذا تخطى موعد طعامه لأنه يرغب في مزيد من النوم، تسبب ذلك في اختلال نمط توازن حياته ونموه، لذا لا تترددي في إيقاظه لإطعامه أو الاستحمام أو تبديل حفاضه، ولكن احرصي دائماً على الحفاظ على المعدل الطبيعي لنوم رضيعك بالشهر الثاني، حتى يأخذ حاجته منه.

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