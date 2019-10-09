7 حيل تساعدك على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة

يتسبب الإجهاد في العمل والنوم السيئ والوجبات السريعة، في التأثير على شكل الجسم.. إليك بعض الحيل التي ستساعدك على تخسيس الوزن الزائد في أسبوعين فقط.

اليك مجموعة حيل تساعدك على حرق الدهون الزائدة في البطن، التي لا يعرفها معظم الأشخاص.

1. استيقظي مبكراً

الحصول على قسط كاف من النوم، يحسن عملية الأيض، ولكن إذا كنت تنامين كثيراً؛ فقد تضرين جسمك، ولقد وجد العلماء أن الأشخاص الذين ينامون من 8 إلى 9 ساعات ويستيقظون بعد الساعة 10:45 صباحاً، يتناولون 250 سعرة حرارية أكثر؛ علاوة على ذلك فهم يميلون إلى المزيد من الأطعمة المالحة والحلوة والدسمة.

2. فرشاة أسنانك في كثير من الأحيان

لا تقوم فرشاة الأسنان بتنظيف أسنانك فحسب؛ بل إنها تساعدك أيضاً في محاربة الوزن الزائد، إذا كنت تستخدمينها خلال اليوم، تعطي إشارة إلى الدماغ أن الغداء انتهى.

3. اضحكي أكثر

هذه ليست مزحة، الضحك الصادق يستخدم نفس الطاقة مثل المشي؛ لأنه يشمل عضلات مختلفة؛ خاصة عضلات البطن، وبعبارة أخرى يمكن لـ10- 15 دقيقة من الضحك أن تحرق 40-170 سعرة حرارية.

4. شرب المزيد من الماء

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تناول كمية كافية من الماء، يسرع عملية حرق الدهون، عليك تناول 2 كوب كبير من الماء ليصبح التمثيل الغذائي لديك أفضل بنسبة 30٪ وأسرع.

5. التخلص من الضوء الأزرق الساطع

إليك طريقة بسيطة أخرى لزيادة التمثيل الغذائي والتخلص من الضوء الأزرق من هاتفك إذا كنت تستخدمينه قبل وقت النوم، تشير الدراسات إلى أن الضوء الساطع يربك أدمغتنا، ويوقف إنتاج الميلاتونين والأيض لدينا.

6. النوم في غرفة باردة

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يحرق الطاقة الكيميائية لتوليد الحرارة، وحرق كمية كبيرة من الدهون البيضاء في البطن.

7. النوم بما فيه الكفاية

يساهم في عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير، والتخلص من الدهون غير المرغوب فيها في البطن، ووجد العلماء أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات، هم عرضة لزيادة الوزن والسمنة أكثر من أولئك الذين ينامون بما فيه الكفاية، وأظهرت الأبحاث أن قلة النوم تزيد هرمون الإجهاد، فيسبب مشاكل تحمل الجلوكوز، بمعنى آخر، لا يستطيع الجسم تحويل السكر إلى طاقة، وليس الدهون.

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