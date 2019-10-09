دواء مثير للجدل يغرم شركة 8 مليارات دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكمت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الثلاثاء، على شركة "جونسون أند جونسون" بدفع 8 مليارات دولار كتعويضات لعدم تحذيرها من أن أحد العقاقير المستخدمة في الطب النفسي كان يتسبب في تكبير صدور الرجال.

وقدم نيكولاس موري، وهو مريض ادّعى أن عقار "ريسبيردال" الذي يعالج مرض الفصام والاضطراب ثنائي القطب تسبب في نمو صدره، بشكوى أمام المحكمة ضد الشركة، التي ردت بأنها تنوي الطعن في القرار.

وتواجه "جونسون أند جونسون" سلسلة من الشكاوى في محاكم أمريكا لفشلها في التحذير بشكل مناسب من تأثير هذا العقار في بنسلفانيا وكاليفورنيا وميزوري.

واتهمت الشركة المحكمة بمنع فريق الدفاع من تقديم "أدلة أساسية" موجودة على التعريف المرفق بعبوات "ريسبيردال".

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المبلغ "غير متناسب بشكل كبير" مقارنة بالتعويض المبدئي المحدد بمبلغ 680 ألف دولار.