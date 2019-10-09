الشوكولاتة.. أفضل من الدواء لمواجهة الكحّة والسعال!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تشعرينَ بانزعاج وحرج حين تبدأ الكحّة في مداهمتك لاسيما عندما تتواجدين في مكان عام أو في اجتماع أو في أي من وسائل المواصلات، لكن بشرى سارة زفتها دراسة حديثة بكشفها عن أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في مواجهة تلك الكحّة.
وبحسب البروفيسور ألين موريس، رئيس قسم دراسات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال البريطانية، فقد اتّضح أن الشوكولاتة تُعتبر طريقة أكثر فعالية لمواجهة الكحّة من نوعية الأدوية الصيدلانية التي يتم بيعها في الأسواق.
ونوّه موريس، وهو أيضًا خبير في علاج الكحّة، لتلك الدراسة التي تلقَّى فيها نصف المشاركين علاجًا جديدًا به كاكاو ونصفهم الآخر شرابًا دوائيًا مضاد للكحّة، وقد لاحظوا حدوث تحسن كبير لدى المرضى الذين تناولوا دواء الكاكاو خلال يومين فقط.
ووجدت دراسة أخرى أُجريت في كلية لندن الإمبراطورية أن هناك مادة شبه قلوية في الكاكاو تتفوّق على الكودين الذي يستخرج من الأفيون فيما يتعلّق بكبح الرغبة في السُّعال.
وقال الباحثون إن قوام الشوكولاتة أكثر لزوجة من أدوية السعال العادية، ما يعني أنها مُجهّزة بشكل أفضل لتغطية الحلق وحماية النهايات العصبية التي تُحرّك الإحساس بالسُّعال.
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