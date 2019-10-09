نهاية غير متوقعة لعروس هندية أرادت التقاط صورة "سيلفي" مع أسرتها

لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة "سيلفي" أعلى سد في الهند، حيث كانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورا أعلى سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية، حيث قال مصدر في الشرطة: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، لم يسقط معهم ونجا".

وقفز العريس في المياه وأنقذ إحدى السيدات، في حين غرق الآخرون، وكان من بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشر من العمر، حسبما أوضحت صحيفة "ناشيونال"، ووفقا لدراسة أجراها باحثون، لقي 259 شخصا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور "سيلفي" بين عامي 2011 و2017، حيث أحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة ثم باكستان.

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