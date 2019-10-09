المشروم يقي الرجال من سرطان البروستاتا

كشفت دراسة يابانية حديثة عن أن الرجال الذين يأكلون المشروم "عيش الغراب" تنخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن دراسة يابانية توصلت إلى أن المشروم مفيد بصورة خاصة لمن هم فوق 50 عاما، الذين يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والقليل من الخضراوات والفاكهة.



وقالت الدراسة، التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعيا تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، مقارنة بمن لا يأكلون المشروم.

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وأشارت الدارسة إلى أن من يأكلون المشروم 3 مرات أو أكثر أسبوعيا تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب على الرجال، إذ سجل أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة جديدة عام 2018، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.

ومن المتوقع أن يصاب رجل من كل 8 رجال في بريطانيا مستقبلا بسرطان البروستاتا في مرحلة من حياتهم.

ويستخدم المشروم بصورة واسعة النطاق في آسيا، لمنافعه الغذائية ولأغراض طبية.

قال شو زهانج، المدرس في كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في اليابان، الذي ترأس الدراسة: "أظهرت الدراسات التي أجريت على الخلايا الحية أن المشروم يمكنه منع الإصابة بسرطان البروستاتا".