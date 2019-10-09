السهر يهدد المراهقين بالسكري والسمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من مخاطر صحية تصيب المراهقين من السهر لأوقات متأخرة ليلا، موضحة أنه يرفع خطر إصابتهم بداء السكري.

وقالت الرابطة إن السهر يهدد المراهقين بزيادة محيط الخصر وتراكم الدهون في منطقة البطن، خاصة لدى الفتيات.

لتجنب هذه المخاطر، شددت الرابطة على أهمية أن يأخذ المراهقون قسطا كافيا من النوم؛ إذ ينبغي أن تتراوح مدة النوم بين 8 و10 ساعات.

وأضافت: "كي ينعم المراهقون بنوم مريح، يتعين عليهم الابتعاد عن الشاشات بكل أنواعها، سواء شاشة التلفاز أو شاشة الهاتف الذكي قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعة".