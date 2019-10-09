إنفوجراف.. اليوم العالمي للصحة النفسية

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علي سهيلالأربعاء 2019/10/9 11:31 ص بتوقيت أبوظبي
اليوم العالمي للصحة النفسية
تحيي منظمة الصحة العالمية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، اليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار "تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار"؛ لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والعقلية في جميع أنحاء العالم.
وموضوع هذا العام الرئيسي هو "منع الانتحار"؛ ففي كل عام يودي ما يقرب من 800 ألف شخص بحياتهم، وهناك شخص حول العالم يفارق الحياة كل 40 ثانية، إلى جانب عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار.
وتمثل كل حالة انتحار مأساة تصيب الأُسر والمجتمعات المحلية والبلدان، والانتحار هو ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما على نطاق العالم.
الإنفوجراف التالي يسلط الضوء على أبرز أهداف اليوم العالمي للصحة النفسية..
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