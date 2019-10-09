طليقة ملك ماليزيا السابق تُجبر على بيع خاتم زفافها بثمن بخس

كشفت أوكسانا فوفودينا، طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها باعت خاتم زواجها الملكي بسبب العوز، حيث قالت ملكة جمال موسكو لعام 2015 إنها اضطرت لبيع خاتم زفافها، لتسديد تكلفة الفواتير الطبية في عيادة سويسرية، حيث خضعت للمتابعة الطبية أثناء فترة حملها.

وقالت طليقة ملك ماليزيا السابق في هذا الشأن: "لا يمكنني البوح بالسعر الذي تقاضيته نظير الخاتم لكنه أقل بثلاثة أضعاف من سعره الأصلي"، الذي تقول الصحيفة أنه يتجاوز 16 مليون روبل.

وكانت فويفودينا قد ذكرت في وقت سابق أن زواجها انهار حين كانت في شهرها الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك من خلال الإنترنت، ولم يتصل بها أحد بشكل مباشر، وتصر على أنها لم تستلم أي وثائق رسمية بخصوص طلاقها الذي تم كما تناهى بصورة قطعية "وبالثلاثة".

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يذكر أن زفاف ملكة جمال موسكو السابقة والسلطان محمد الخامس جرى في نوفمبر عام 2018، واعتنقت أوكسانا الإسلام في أبريل من العام الجاري، وأضافت إلى اسمها الأصلي آخر هو ريحانة.

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وبعد شهر ونصف الشهر من الزفاف الملكي، تنازل محمد الخامس عن العرش فجأة، فيما ربطت وسائل إعلام الأمر بضغوط مارسها مجلس حكام ماليزيا الذي يتولى انتخاب ملك للبلاد كل 5 سنوات.

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