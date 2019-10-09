فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغييرات الجلدية من أكثر المشاكل الصحية المزعجة أثناء الحمل، ولكنها في كثير من الأحيان لا تسبب الشعور بالقلق، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التغييرات التى تحدث فى الجلد والبشرة أثناء الحمل، وفقاً لموقع "Doctor". 1ـ الكلف بقع بنية تظهر على الوجه، عادة على عظام الخد والجبهة. 2ـ تغيرات فى شكل الشامة تتغير شكل وسمك "الحسنات" على بشرتك. 3ـ خط أسود على البطن خط غامق يمتد من السرة لأسفل 4ـ علامات التمدد Advertisements الاسترتش ماركس خطوط حمراء أو بيضاء تظهر عبر البطن. 5ـ بروز الأوردة تصبح الأوردة أو العروق أكثر وضوحًا. 6ـ توسع الأوردة تظهر الدوالى على الساقين والفرج والمنطقة حول الشرج. 7ـ علامات الجلد ثغرات جلدية صغيرة غير ضارة خاصة على الرقبة. 8ـ حب الشباب إذا كنتِ تعانين من حب الشباب فقد يزداد سوءًا أثناء الحمل.

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