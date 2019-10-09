أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متلازمة القولون العصبي منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهي تؤثر على قيام الإنسان بالأنشطة اليومية المعتادة بالشكل الطبيعي، ويتعرض المصاب بالقولون العصبي إلى أعراض مختلفة تسبب له الشعور بالتعب، ومنها التشنجات والمغص الذي يصيب منطقة البطن، وفيما يلي نتعرف على أعراض القولون العصبي وأسباب الإصابة به، وطرق علاج القولون العصبي المختلفة.

أعراض القولون العصبي: الألم الشديد بمنطقة البطن

التشنجات.

عادة ما يكون هناك مخاط في البراز.

الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

الغازات.

الإصابة بالإمساك والإسهال مع المناوبة بينهما.

الإصابة بالتهيج عند تناول أنواع معينة من الطعام.

عند الإصابة بالقولون العصبي النفسي يشعر المريض بالقلق والاكتئاب.

التغير في حركة الأمعاء. أعراض القولون العصبي الحاد: فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

الإسهال الشديد خلال فترة الليل.

التقيؤ الشديد.

عدم القدرة على البلع.

الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد الملازم للقولون العصبي.

وجود نزيف في المستقيم.

الإصابة بالألم المستمر.

في هذه الحالة يتطلب من المريض المتابعة فورا مع الطبيب المتخصص. أسباب القولون العصبي:

حدوث تقلصات في عضلات الأمعاء، والتي تتسبب في الانتفاخ والغازات والإسهال.

إصابة الأعصاب التي توجد في الجهاز الهضمي بالتشوهات.

الإصابة بالالتهابات في الأمعاء.

قد يكون القولون العصبي ناتجا عن الإصابة بنوع من العدوى الناتجة عن البكتيريا والفيروسات.

التعرض للضغط النفسي المستمر.



تناول بعض أنواع من الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بالقولون العصبي، ومن هذه الأطعمة منتجات الألبان والحمضيات، والمشروبات الغازية والبقوليات.

عادة ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي، ويكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية خاصة أثناء فترة الطمث. علاج القولون العصبي:

Advertisements أولا- العلاج الدوائي: يتم من خلال اللجوء إلى الطبيب، والذي يصف الأدوية التي تساعد على علاج تشنجات القولون والأدوية المضادة للإسهال، أو التي تعالج الإمساك.

في حال الإصابة بالقولون العصبي النفسي يتم وصف الأدوية التي تحتوي على مضادات الاكتئاب، مما يساعد على التخفيف من الأعراض. ثانيا- العلاج بالأعشاب: 1. النعناع لعلاج القولون العصبي

النعناع يحتوي على الخصائص المهدئة للمعدة، ومن ثم يخفف من أعراض القولون العصبي، حيث إنه يساعد على التخلص من الانتفاخ والإسهال، وهذا لاحتوائه على زيت المنثول، والذي يساعد على تخفيف ألم الأمعاء.

يمكنك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه قطرات من زيت النعناع.

يمكن أيضا تناول مغلي أوراق النعناع، مع الحرص على عدم الإفراط بها، حيث إنها قد تسبب الغثيان. 2. بذور الشمر لعلاج القولون العصبي

تخفف بذور الشمر من التقلصات التي تصيب الأمعاء والانتفاخات، وتقلل من أعراض القولون العصبي.

يمكنك غلي ملعقة من بذور الشمر المطحون في الماء لمدة ربع ساعة، ويتم تناولها مرتين في اليوم مما يساعد على التقليل من الشعور بالألم الناتج عن القولون العصبي. 3. البابونج لعلاج القولون العصبي

يساعد البابونج على علاج التقلصات، ويخفف من الإسهال والالتهابات التي تصيب القولون.

عليك بغلي 3 ملاعق من البابونج المجفف في الماء لمدة ربع ساعة، ويضاف إليه قطرات من عصير الليمون، ويتم تناوله مترين يوميا.

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