شكرا لقرائتكم خبر عن ميكس الأمراض .. لماذا ترتبط آلام البطن بالصداع أحيانا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب لإصابتك بآلام البطن والصداع فى نفس الوقت ، بعضها ليس خطير ولكن هذه الآلام علامات على وجود مشكلة أكبر.

بعض أسباب آلام البطن متزامنة مع الصداع بشكل شائع ، والبعض الآخر نادر قد يكون بعضها خفيفًا بينما البعض الآخر جاد وحاد وفقا لما ذكره موقع" healthline".

أسباب الشعور بألم البطن مع الصداع:نزلة البرد

الزكام هو التهاب فيروسي في الأنف والحنجرة، يصاب معظم الأشخاص بنزلات البرد كل عام ويتماثلون للشفاء خلال 7 إلى 10 أيام دون علاج ومع ذلك يمكن علاج الأعراض الفردية لنزلات البرد.

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التهاب المعدة والأمعاء

قد يُطلق على التهاب المعدة والأمعاء أحيانًا اسم أنفلونزا المعدة، ولكنها ليست في الواقع الأنفلونزا إنه التهاب بطانة الأمعا ، ناتج عن فيروس أو بكتيريا أو طفيليات.

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا هو مرض ينتقل عن طريق الطعام، وعادة ما ينتشر عن طريق اللحوم أو الدواجن أو البيض أو الحلي. هذا هو أحد أسباب التهاب المعدة والأمعاء البكتيرية.

التهاب المسالك البولية (UTI)

عدوى المسالك البولية هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي يحدث بشكل شائع في المثانة أو مجرى البول. عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا عند النساء.