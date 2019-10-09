"ريال فوودينج".. أسهل طريق لحياة صحية

"ريال فوودير" realfooder مصطلح ظهر مؤخرا، ويطلق على من يعتمدون على الغذاء الحقيقي الذي يبتعد عن التغذية فائقة المعالجة والتصنيع، ويقي الجسم الكثير من الأمراض.

وقال الخبير الإسباني كارلوس ريوس: إن "مفهوم الغذاء الحقيقي يقوم على تناول الأطعمة الأقل معالجة، والمكون الغذائي فيها يكون الطعام نفسه، في حين أن المنتجات فائقة المعالجة تقوم على خليط من عدة مكونات تتجاوز 5، من بينها السكريات والدقيق والزيوت النباتية المكررة والمواد المضافة والملح، دون وجود لأي عنصر صحي".

ودافع "ريوس" عن ضرورة الاعتماد على المنتجات الطبيعية الأقل معالجة، والابتعاد عن المواد فائقة المعالجة والتصنيع؛ التي تنتشر حاليا بكثرة في الأسواق.

وأشار الخبير الشاب (مواليد 1991) إلى أن المنتجات فائقة المعالجة تسبب ضررا على المدى البعيد لصحة الإنسان، وتصيبه بأمراض مثل السمنة والنوع الثاني من السكري، وبعض أنواع السرطان والمشكلات القلبية.

وتابع: "نرى هذه الأمراض المزمنة، التي كانت في السابق تصيب أشخاصا في الستينيات والسبعينيات من أعمارهم، تصيب حاليا أشخاصا في الثلاثينيات والأربعينيات، حتى الأطفال يعانون من السمنة".

بهدف تسليط الضوء على هذا السبب، ألف ريوس كتابا بعنوان "تناول الغذاء الحقيقي"؛ لتحويل النظام الغذائي إلى أغذية صحية عبر ممارسة ما بات يسمى بـ"ريال فوودينج" Realfooding، الذي لا يمثل فقط أسلوب حياة، إنما أيضا حركة تدافع عن الغذاء الصحي في مواجهة الجانب المظلم من صناعة الأغذية.

قال الخبير المولود في منطقة أويلبا جنوبي إسبانيا: إن "اتباع منظومة الغذاء الحقيقي تعني أن تعي أن ثمة منتجات صحية وأخرى ليست على هذا النحو، وأن تختار دون تفكير الطعام الحقيقي وأن تتجنب أيضا المنتجات فائقة التصنيع والمعالجة".

وأضاف: "وتعني أيضا التخلي عن أنظمة التخسيس التي تركز فقط على خفض الوزن، وأن تستمتع بجميع الأغذية الصحية".

وتابع: "عدم التعرض للأمراض والاستمتاع بالغذاء يمكن أن يتوفر عبر الوعي بطبيعة الأطعمة التي نتناولها".

حسب كتاب كارلوس ريوس، تتمثل القواعد الأساسية لفلسفة "الغذاء الحقيقي" في الآتي:



1- اجعل طعامك يقوم على أغذية أقل معالجة، مع إعطاء الأولوية لذات الأصول النباتية التي لا يدخل في مكوناتها أكثر من عنصر.

2- استكمل نظامك الغذائي بأطعمة "معالجة بشكل معتدل"، دون أن تكون عوضا عن الأغذية الأقل معالجة، لأن المعالجة بشكل معتدل عادة ما يتم تعبئتها وتحمل شارة عليها المواد المصنعة بها وتتراوح من واحد إلى 5 مكونات.

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3- تجنب المنتجات فائقة المعالجة، التي تضم أكثر من 5 مكونات، بما في ذلك السكريات والدقيق والزيوت النباتية المكررة والمواد المضافة والملح.

نمط "ريال فوودينج" Realfooding

تتدافع هذه المنظومة عن نمط تغذية لا يعتمد بالضرورة على اتباع كميات ثابتة من الطعام أو المواد الغذائية أو السعرات الحرارية، لكن ثمة ضرورة لمعرفة عدد المرات التي تتناول فيها بعض الأطعمة، نظرا لتأثيرها الوقائي أو المحايد على الجسم.

وهذا تصنيف الأغذية بحسب مقترح كارلوس ريوس:

- الأطعمة الوقائية: ينصح بتناولها بشكل متكرر ويومي؛ نظرا لطبيعتها الواقية للصحة، ومثال على ذلك الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات.

- الأطعمة المحايدة: يوصى بتناولها بشكل متوسط وموزع على أساس أسبوعي، ولا ينبغي أن تحل محل الأطعمة الواقية حتى لا يكون النمط الإرشادي غير صحي.

وتوجد نماذج على ذلك، يبرز من بينها الحبوب المتكاملة والسمك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

- الأطعمة التكميلية: يتم استخدامها كمكمل وليس كعنصر رئيسي في النظام الغذائي.

وأمثال على ذلك الزيوت البكر، مثل زيت الزيتون الممتاز والتوابل مثل الأعشاب العطرية، إلى جانب الماء والقهوة أو المعالجة بشكل معتدل مثل الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على كاكاو بنسبة 85%.

- المنتجات فائقة المعالجة: ينصح بتقليل استهلاكها، لتكون شهرية أو سنوية، وهي منتجات تحمل ملصقا به أكثر من 5 مكونات.





أخطاء شائعة

يعتقد الكثير من الناس أنهم يتناولون طعاما صحيا، لكنهم يرتكبون بعض الأخطاء دون وعي عندما يملؤون عربة التسوق في الأسواق.



وقال الخبير: "تعتبر الألواح المكونة من حبوب مثل السمسمية أو البسكويت عبارة عن مزيج من سكر وزيت ودقيق وملح، وتتجمع في منتج مثير للإدمان وبقيمة غذائية منخفضة رغم أنه ذو سعرات حرارية مرتفعة، ومن الخطأ اعتبارها منتجات صحية".

وهناك بعض الأخطاء فيما يتعلق بوجبة الإفطار، عندما تقوم على منتجات مليئة بالسكر، مثل الحبوب التي تحتوي على الألياف المضافة أو الزبادي المحلى بسكريات أو العصائر المعلبة.

من الخطأ أيضا ملء العربة بمنتجات مسبقة الصنع، مثل تلك التي تحاكي الوجبات المنزلية لكنها ليست كذلك، لأنها تحتوي على مكونات غير صحية، ولا يجب أن ننسى الإشارة إلى التأثير السلبي للمنتجات الخفيفة أو اللحوم المصنعة ذات القيمة الغذائية المنخفضة.

حسب الخبير، من المستحيل عمليا منع المرور في الأسواق على الأغذية فائقة المعالجة في ظل الظروف المختلفة للحياة اليومية، لذا لا توجد مشكلة عندما تكون هي الاستثناء وليست القاعدة في منظومتنا الغذائية.