رئيس الزمالك يعترض على إعادة مباراة جينيراسيون السنغالي

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، اعتراضه على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، واصفا إياه بالظالم.

لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إعادة المباراة بالقاهرة في وقت لاحق بعد الاتفاق عليه من قبل الناديين والاتحادين المحليين بالإضافة إلى الجهات الأمنية المصرية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" إن قرار إعادة المباراة ظالم، لأن تأجيل المباراة كان بسبب الأمن، معتبرا أن الزمالك لم يكن له شأن بهذا الأمر.



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واستدرك رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على التزامه بالقرار الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتزامه به.

وأعرب منصور عن ثقته في قدرة الفريق الأبيض على تخطي عقبة نظيره السنغالي والتأكيد على أحقيته في التأهل لدور المجموعات.



وكانت مباراة إياب دور الـ32 من دوري الأبطال قد تأجلت من يوم 28 إلى 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وتم نقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بناءً على طلب الجهات الأمنية.

ورفض الفريق السنغالي خوض المباراة ليتم الإعلان عن فوز الزمالك، قبل أن يتراجع "الكاف" ويعقد اجتماعا جديدا استقر فيه على إعادة المباراة في وقت لاحق.

يُذكر أن قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا ستنطلق، الأربعاء، في مصر، ولم يكشف "الكاف" عن الآلية التي سيعتمد عليها لسحب قرعة المتأهل من الزمالك وجينيراسيون، خاصة مع اختلاف التصنيف.