شكرا لقرائتكم خبر عن البواسير والسلس البولى والسرطان.. أمراض تكشف عنها "حكة الشرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر البعض بحكة في فتحة الشرج، وهذا الأمر يعد دليلا على الإصابة ببعض الأمراض التي يجب التعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع " Medicinenet".

والشعور والإصابة بحكة الشرج من الأمور المزعجة التي يصاب بها البعض، لأنه يصاحب هذا الأمر ألم شديد في هذه المنطقة الحساسية، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بحكة الشرج، كرطوبة هذه المنطقة نتيجة للإصابة بالإسهال.

والإصابة بالبواسير والسلس البولي ومرض السكر من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بحكة الشرج، وأيضا الإصابة بالناسور من الأسباب أيضا، والنظام الغذائي المليء بالتوابل والحار من الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

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اسباب حكة الشرج

ونجد أن بعض الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية أكثر عرضة للإصابة بهذا الأمر،وقد تكون الإصابة بحكة في الشرج علامة على الإصابة بسرطان الشرج، وتعد علامة على الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وهناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الأمر، ومنها ألم شديد عند عملية التبرز، والنزيف، وهنا يجب الذهاب للطبيب الذي يقوم بإجراء كشف لفتحة الشرج، ويتم تحديد العلاج الذي يستوجب بعض المراهم والكريمات والمطهرات للتخلص من هذه الحكة.