5 أطعمة تُعزّز فعالية حمية الصوم المتقطّع.. احرصي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يتّبع البعض حمية الصوم المتقطّع في إطار ما يبذلونه من جهود لإنقاص الوزن، فلهم أن يعلموا أن كسر هذا الصوم بطريقة صحيحة جزء مهم من الحمية نفسها، وهناك 5 أطعمة يمكنك تناولها لكسر الصوم في تلك الحمية، وكلها أطعمة فعّالة للغاية على صعيد جهود إنقاص الوزن، وهي كما يلي وفقًا لما ذكره الباحثون:

البابايا: فاكهة مثالية لإنقاص الوزن، وتحتوي على إنزيم هضمي يعرف باسم "بابين" يساعد في تخفيف التهاب الحلق، تحسين الهضم، تضميد الجروح والحد من آلام العضلات، كما أنه مفيد لمرضى السكري ويساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

البطيخ: يحول دون الإصابة بالجفاف، وهو مصدر منخفض السعرات الحرارية ويُعد من المكونات المثالية التي يجب إدراجها بحمية إنقاص الوزن، كما أنه مصدر غني بفيتامين إيه، فيتامين بي 6 وفيتامين سي، وغني أيضًا بالليكوبين والأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتعزيز المناعة.

الأناناس: تُعد فاكهة شهية وغنية بفيتامين سي والمغنيسيوم، ويحتوي على فيتامين بي 6، ألياف، حديد، ريبوفلافين، فولات، ثيامين، بوتاسيوم، مغنيسيوم وحمض البانتوثنيك، فضلاً عن أن تناوله لكسر الصوم عند اتباع حمية الصوم المتقطع يمكن أن يساعد في تحسين الهضم، تقليل الالتهابات وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.

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عين الجمل: مصدر غني بأحماض أوميغا-3 المفيدة لعضلة القلب، وهو بلا شك واحد من أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة، وهو خيار رائع لخسارة الوزن ومصدر مميز بالنسبة لتحسين صحة الدماغ، ويمكن إدراجه في النظام الغذائي اليومي.

اللوز: يتّسم بقيمته الغذائية المميزة، وهو مصدر غني بالبروتين، الدهون، فيتامين إي، المنغنيز والمغنيسيوم، كما أن إدراجه بالنظام الغذائي اليومي قد يعود بالنفع على البشرة، العينين والدماغ، ويُفيد أيضًا في جهود إنقاص الوزن بشكل كبير.