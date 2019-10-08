شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بألم فى جانب واحد من الحلق وراءه أسباب كثيرة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعوربألم فى الحلق من الأمور الشائعة خاصة عند الأطفال، لكن الشعور بألم فى جانب واحد قد يكون أمر مختلف وله العديد من الأسباب مثل وجود خراج أو تورم في الجسم، أوقد يكون الألم في أحد جانبي الحلق ناتجًا عن موضع جسمك إذا كنت تنام على جانب واحد من جسمك فقد تشعربأعراض أكثرحدة عند هذا الجانب عند الاستيقاظ.

ووفقا لما ذكره موقع" health line"، يتضمن الحلق عدة أجزاء من الجسم بدءًا من اللوزتين وحتى المريء يحدث فعل البلع في ثلاث مراحل مختلفة في:

الفم.

الحنجرة.

المريء.

قد يحدث ألم أحادي الجانب عند البلع في أي من هذه الأجزاء من الجسم أو بالقرب منها فيما يلي بعض المشاكل التي قد تسبب إزعاج وشعور بألم :

Advertisements

حمض الجزر "الارتجاع"، تورم الغدد الليمفاوية، التهاب الحنجرة، التهاب اللوزتين، قرحة، خراج الأسنان، التهاب لسان المزمار، الألم العصبى البلعومى، سرطان الفم، سرطان الحلق ،سرطان المريء.

علاج هذا الألم يرتبط بعلاج المشكلة المسببة، فمثلا التهاب الحنجرة يمكن أن يزول من تلقاء نفسه ولكنه قد يتطلب أدوية مثل المضادات الحيوية أو المنشطات، التهاب اللوزتين قد يتم تهدئتة عن طريق غرغرة الماء المالح، باستخدام المرطب، وتناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

التهاب لسان المزمار، سيركز علاج التهاب الصرع على فتح الممرات الهوائية وعلاج أي إصابات بالمضادات الحيوية.

ألم البلعوم، يمكن علاج الألم العصبي البلعومي المصحوب بالأدوية بوصفة طبية أو حتى عملية جراحية.

سرطان الفم أو الحلق أو المريء يمكن أن يشمل علاج السرطان الجراحة والأدوية والعلاج الكيميائي والإشعاع.