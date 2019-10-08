شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر من منتجات تسريح الشعر خطيرة على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من منتجين لتسريح الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد".

وأوضحت الهيئة ، حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية، أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية، للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ، العناية الشخصية.

وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك ، وأضافت أن المنتجين مصنّعين في البرازيل، ويحمل المنتج الأول اسم " KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 Soft".

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أما المنتج الثاني فيحمل اسم " KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2"، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.