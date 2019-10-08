رصد آلية في الكبد تمنع الالتهابات الفطرية

توصل ميكينج شي، الأستاذ في قسم الطب البيطري بجامعة ماريلاند، إلى آلية تستخدمها خلايا في الكبد لمقاومة الالتهابات الفطرية.

ولا يميل الباحثون عند الحديث عن الالتهابات الفطرية إلى التركيز على الكبد، حيث يهتمون بالأعضاء المستهدفة مثل الدماغ أو الكلى، لكن الدراسة الجديدة التي أجراها شي وفريقه البحثي ونشرت، الثلاثاء، في دورية نيتشر كومينيكيشن "Nature Communications" تشير إلى الدور الذي يقوم به الكبد.

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وقال شي في تقرير نشره موقع جامعة ماريلاند بالتزامن مع نشر الدراسة: " الكبد ليس عضوا مستهدفا، لكنه يحاول تنظيف مجرى الدم من الفطريات عبر الخلايا الضامة للكبد المسماة خلايا Kupffer".

ورصد الباحثون الكيفية التي تلتقط بها الخلايا الضامة للكبد المسماة بـ"خلايا Kupffer"، الفطريات قبل استهدافها أعضاء مثل الدماغ أو الكلى.

وأضاف شي: "في ظل الفحص بالمجهر intravital، تمكنا من رؤية هذه العملية، والتي تقدم تفسيراً لسبب زيادة خطر الإصابة بالاتهابات الفطرية عند الأشخاص المصابين بأمراض الكبد".

وشدد شي على أن نتائج هذه الدراسة قد تكون مفيدة مستقبلا في دعم الخيارات العلاجية التي يمكن استخدامها لمنع انتشار الفطريات والالتهابات الفطرية، والتي تقتل سنويا حوالي 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.