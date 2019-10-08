شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الأظافر الصناعية قد يصيبك بهذه المشكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأظافرالصناعية من الأشياء التى قد تنقل العدوى إلى كثير من النساء، حيث يمكن أن تتسبب فى عدوى فطرية نتيجة المواد الكيميائية الضارة بها، فى هذا التقريرنتعرف على اضرارالأظافر الصناعية وتركيبها، وفقاً لموقع UPMC



اظافر صناعية

أضرار الأظافر الاصطناعية

-تحتوي الأظافرالأكريليك والأظافرالصناعية الأخرى على مواد كيميائية يمكن أن تضر أظافرك الطبيعية وصحتك العامة بمرور الوقت.

-الأظافر الصناعية تجعلك أكثرعرضة للإصابة بفطريات الأظافر، عند فك المادة اللاصقة بين الظفر الطبيعي والصناعى، يمكن أن تتشكل فطريات فى الظفر، لذا إذا لاحظت أي تغير في لون الأظافر، مثل البقع الخضراء أو البيضاء أو الصفراء، يجب الذهاب للطبيب فوراً.

-قد يكون لدى بعض الأشخاص رد فعل تحسسي تجاه المنتجات المستخدمة لتركيب الأظافر الاصطناعية أو المادة المستخدمة لإزالتها، وتشمل أعراض رد الفعل التحسسي احمرار وحكة حول الظفر، كما قد يصاب البعض الآخر بالتهاب الجلد من الحساسية إلى المواد الكيميائية في طلاء الأظافر أو مزيل طلاء الأظافر "الأسيتون".

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي وضع الأظافر وإزالتها بشكل متكررإلى إضعاف أظافرك الطبيعية، مما يجعلها رقيقة وأكثر عرضة للكسر.

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تركيب الاظافر

أعراض الإصابة بفطريات الأظافر

-تلون الأظافر (غالبًا ما يكون أخضر أو ​​أصفر).

-ألم حول الأظافر.

-احمرار الجلد المحيط بالأظافر.

إذا ظهرت عليك أعراض العدوى الفطرية في الأظافر، فيجب إزالة الأظافر الصناعية ثم غسيل أظافرك الطبيعية بعناية بالماء الدافئ والصابون، وإذا لم تتحسن الأعراض بعد بضعة أيام ، اتصلى بطبيبك.