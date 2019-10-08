رحم اصطناعي يحتضن الأطفال المبتسرين

طور باحثون هولنديون نموذجا أوليا لرحم اصطناعي للأطفال المبتسرين من أجل استخدامه في العيادات، لتهيئة أجواء تشابه رحم الأم، ليستكمل المولود نموه بعد الولادة.



وحصل الباحثون على منحة قدرها 2.9 مليون يورو (2.6 مليون جنيه إسترليني) لتعزيز محاولات تطوير رحم اصطناعي سيحيط الجنين بالسوائل ويوفر الأكسجين والمواد المغذية عبر حبل سري.

ويوفر هذا النموذج، الذي يقوم بتطويره باحثون في جامعة "آيندهوفن" للتكنولوجيا، التنفس الصناعي للأطفال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وخلافا للحاضنات التقليدية الحالية، فإن الرحم الاصطناعي سيكون مشابها للظروف البيولوجية، حيث يحاط الطفل بالسوائل ويتلقى الأكسجين والمواد المغذية من خلال مشيمة اصطناعية تتصل بالحبل السري.

وقال جويد أوي، الأستاذ في الجامعة الهولندية وأخصائي أمراض النساء في مركز "ماكسيما" الطبي، إن الأساليب الحالية (الحاضنات) تمثل مشكلة.

وأوضح أن الطفل المبتسر ليس لديه رئتان أو أمعاء مكتملة النمو، وهذا يعني أن محاولات إيصال الأكسجين أو المواد الغذائية مباشرة إلى هذه الأعضاء يمكن أن تتسبب في ضرر.

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واعتبر أوي أن الرحم الاصطناعي يمثل تغييرا كبيرا، مضيفا "عندما نعيد وضع الرئتين تحت الماء، يمكنهما النمو والنضج، لكن الطفل سيتلقى الأكسجين بواسطة الحبل السري، تماما كما هو الحال في الرحم الطبيعي".

ويأمل الفريق في الحصول على نموذج أولي ناجح لرحمهم الاصطناعي جاهز للاستخدام في العيادات في غضون خمس سنوات، ما يعني أنه سيكون الأول من نوعه في العالم.

ولا يملك الأطفال المولودون قبل 22 أسبوعا أي فرصة تقريبا للبقاء على قيد الحياة، بينما تبلغ الفرصة عند 22 أسبوعا نحو 10٪ فقط. ولكن بعد أسبوعين فقط عند الأسبوع 24 من الحمل، ترتفع معدلات البقاء على قيد الحياة إلى نحو 60٪.

وقال أوي: "إنه في الوقت الراهن يموت نحو مليون طفل في جميع أنحاء العالم بسبب الولادة المبكرة، وأولئك الذين يبقون على قيد الحياة معرضون لخطر الإصابة بمجموعة من الإعاقات".

وفي عام 2017، أعلن باحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا أن رحما صناعيا يُعرف باسم "بيوباج" (biobag) يمكن أن يحافظ على الحملان التي وُلدت بما يعادل 23 أسبوعا من الحمل البشري.

وعلى مدار الأسابيع التالية التي قضتها داخل "بيوباج"، واصلت الحملان التطور، وبعد إخراجها نمت الحملان بشكل طبيعي.