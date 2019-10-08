معرض المنتدى الوزاري للإسكان.. مشروعات مستدامة وخدمات مبتكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقام على هامش المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي تستضيفه دولة الإمارات معرض يشارك فيه أكثر من 1000 مالك عقار وضيف.

يقدم المعرض أحدث المعدات والتقنيات وأكثرها تقدما في قطاع الإسكان وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وقال سيف بن سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، إن المشاركة بالمنتدى تمثل فرصة مهمة لاستعراض أبرز التجارب والخبرات على مستوى الدول العربية.

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وأكدت فاطمة أحمد العبدولي، رئيسة قسم نظم البيانات المكانية في وزارة تطوير البنية التحتية بالإمارات، أن المشاركة تأتي لعرض أهم المشاريع الاستراتيجية بالوزارة، وأحدها المخطط الشمولي التوافقي.

وأشارت إلى الاهتمام بقواعد البيانات المكانية الخاصة بالتخطيط العمراني بدولة الإمارات والسعي إلى جمعها وتحديثها مع الجهات الأخرى عن طريق الربط الجيومكاني.

وأشار محمد عيد المسماري، مدير مركز سعادة المتعاملين ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات، إلى أهم الأفكار في مرحلة البناء والإسكان التي شهدتها دولة الإمارات منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم.