10 حقائق مهمة عن الاضطرابات النفسية

يشيع الاكتئاب عادةً بين النساء أكثر من الرجال - أرشيفية

تحيي منظمة الصحة العالمية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للصحة النفسية، لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية، والعقلية في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الاحتفاء للتعريف بمخاطر التوتر النفسي، وعلاقته بالأمراض الأخرى، وحشد الجهود لدعم الصحة النفسية والعقلية.

وتتأثر الصحة النفسية بالعوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والبيولوجية، والبيئية، لذا تقدم منظمة الصحة العالمية 10 حقائق هامة عن الاضطرابات النفسية:

- تعتبر الحروب والكوارث أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في الصحة النفسية، ويرجّح أن يصاب واحد من كل 11 (9%) باضطرابات نفسية معتدلة أو شديدة.

- الاضطرابات النفسية، وتعاطي المخدرات سبب رئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم.

- يعاني نحو 20% من الأطفال والمراهقين حول العالم من اضطرابات، أو مشكلات نفسية.

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- يمتنع كثير من المصابين بالأمراض النفسية عن محاولة الحصول على الرعاية الصحية، أو حتى العلاج؛ بسبب الخوف من نظرة المجتمع لهم.

- توجد العديد من الاضطرابات النفسية المختلفة ذات الأعراض المختلفة، وتتسم هذه الاضطرابات عموماً بوجود مزيج من الأفكار والتصورات والعواطف والسلوكيات الشاذة والعلاقات غير الطبيعية مع الآخرين.

-تتضمن الاضطرابات النفسية: الاكتئاب، والاضطراب الوجداني الثنائي القُطب، والفصام والاختلالات العقلية الأخرى، والخرف، والعجز الذهني، واضطرابات النمو بما في ذلك التوحد.

-من المرجّح أن يعاني غالبية الأشخاص المعرضين لحالات طوارئ، إن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسّن حالتهم بمرور الوقت.

- الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية شديدة معرضون للخطر بالأخص أثناء حالات الطوارئ ويحتاجون إلى إتاحة رعاية الصحة النفسية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

- يشيع الاكتئاب عادةً بين النساء أكثر من الرجال.

- يصبح الاكتئاب والقلق أكثر شيوعاً مع تقدّم العمر.