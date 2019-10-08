المستحقات المالية تجبر كاسونجو على شكوى الوداد المغربي لـ"الفيفا"

أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك المصري المعار لنادي الوداد المغربي، أنه بصدد تقديم شكوى ضد نادي الوداد المغربي رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الفترة الحالية.

وكشف اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أنه سيلجأ للفيفا بعد عدم قيده من نادي الوداد المغربي ضمن قائمة الفريق بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب.

وشدد كاسونجو على تمسكه بالحصول على مستحقاته كاملة لدى الوداد المغربي وفقا للعقد المبرم بينه وبين مسؤولي النادي.

Advertisements

وكشف كاسونجو عن حضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقفه مع مسؤولي الزمالك والانتقال إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة مع صعوبة عودته للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير/كانون الثاني المقبل بسبب اكتمال عدد الأجانب بقائمة الفريق الأبيض.

وتضم قائمة نادي الزمالك في مقاعد اللاعبين الأجانب كلا من الثلاثي المغربي خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي إضافة للثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، حيث تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على وجود 4 لاعبين من جنسيات أجنبية إضافة إلى لاعب واحد من دول شمال أفريقيا.

يذكر أن كاسونجو انضم لنادي الزمالك موسم 2017-2018 قادما من الاتحاد السكندري وشارك في 47 مباراة، مسجلا 17 هدفا بجميع المسابقات.

وخاض كاسونجو تجربة إعارة بنادي الوحدة السعودي خلال الجزء الثاني من الموسم الماضي، مسجلا 4 أهداف خلال 13 مباراة، قبل أن ينتقل كمعار مرة أخرى لصفوف الوداد المغربي ضمن صفقة انضمام محمد أوناجم لنادي الزمالك.