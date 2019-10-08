فاسكيز يصدم رونالدو.. رحيله لم يؤثر سلبا على ريال مدريد

أكد الإسباني لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد الإسباني، أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي لم يكن مؤثرا على فريقه.

ورحل رونالدو (34 عاما) عن ريال مدريد بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران النادي الملكي، لينتقل إلى يوفنتوس بعقد لمدة 4 مواسم في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

وحصد رونالدو 16 لقبا مختلفا مع ريال مدريد، وتوج بـ4 جوائز للكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال لعبه للنادي الملكي.

وقال فاسكيز في حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما تغير الآن هو أننا نملك لاعبا آخر يحمل القميص رقم 7، ولقد كان مهما بالنسبة لنا لكننا الآن نحن سعداء بالفريق الذي نمتلكه وسوف نحاول الفوز بكل شيء".

وأضاف عن المقارنة بين رونالدو وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني: "لقد شاركت كريستيانو غرف تغيير الملابس لسنوات عدة، لذلك سأقول إن رونالدو هو الأفضل".

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وتطرق فاكسيز للحديث عن خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث علق: "بعد مباراة سان جيرمان كانت الأمور معقدة للغاية، لكننا نهضنا من جديد والآن نحن في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وفي وضع مريح فيجب أن نكون فخورين بذلك".

وتابع عن استبعاده من لقاء غرناطة بالجولة الـ8 في الليجا والتي شهدت فوز فريقه 4-2 ومواصلة تصدر جدول المسابقة: "لدينا فريق جيد وعدد كبير من اللاعبين وكلنا معرضون لهذه الأشياء، وفي ذلك اليوم حدث معي هذا الأمر وفي اليوم التالي سيحدث ذلك مع لاعب آخر".

وأتم متحدثا عن علاقته بجماهير ريال مدريد: "لطالما شعرت بالحب من قبل جماهير سانتياجة برنابيو وأنا سعيد للغاية بهذا الأمر، فلقد لعبت تحت قيادة العديد من المدربين هنا وأنا سعيد بذلك فجميعهم اعتمدوا علي وأتمنى أن يتواصل الأمر للعديد من السنوات".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات، ويأتي خلفه الغريم التقليدي برشلونة برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمتين وتعادل وحيد.

ويمتد عقد فاسكيز (28 عاما) مع ريال مدريد حتى صيف عام 2021، وقد انضم للنادي الملكي قادما من إسبانيول في صيف عام 2015.

وشارك فاسكيز في 191 مباراة مع ريال مدريد بكل البطولات، وقد سجل 22 هدفا وصنع 44 أخرى.

وتوج الجناح الإسباني بـ10 ألقاب مع ريال مدريد بواقع 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية ولقبين لكأس السوبر الأوروبي ولقب للدوري الإسباني ولقب لكأس السوبر الإسباني.