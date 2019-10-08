سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية لدى البنوك وشركات الصرافة وبلغ متوسط السعر 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

وعلى شاشات البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، استقر سعر العملة الخضراء عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والأهلي اليوناني والمصرف المتحد.

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، استقر أيضا سعر الدولار عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي.

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وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.27 جنيه للشراء و16.36 للبيع.

بينما سجل في بنوك عودة وقناة السويس والشركة المصرفية العربية وكريدي أجريكول 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، استقر سعر اليورو عند 17.79 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، كما استقر سعر الإسترليني عند 19.94 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، كما بقي سعر الدينار الكويتي عند 53.15 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.