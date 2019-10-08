شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات معرضين لخطر الوفاة من عدوى السالمونيلا..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السالمونيلا هو نوع من البكتيريا التي تسبب عدوى في الجهاز الهضمي ويمكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم ويسبب مرضًا خطيرًا وقد ينتهي الأمر بالوفاة.

ووفقا لموقع" healthline" هناك فئات هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى السالمونيلا وعرضة لخطر أكبر للوفاة أو مضاعفات خطيرة بسبب عدوى السالمونيلا :

كبار السن.

الرضع والأطفال الصغار.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب أشياء مثل علاج السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو زرع الأعضاء.

الأفراد الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري أو مرض الخلايا المنجلية أو أمراض الكلى.

والسالمونيلا هي بكتيريا على شكل قضبان يمكن العثور عليها في المسالك الهضمية للإنسان والحيوان.

يسبب السالمونيلا مرضًا يسمى التهاب المعدة والأمعاء، والذي قد يكون مألوفًا باسم "التسمم الغذائي".

يمكن الإصابة بعدوى السالمونيلا من خلال تناول الطعام أوالمشروبات الملوثة بالبكتيريا.

الأطعمة التي تؤدي عادة إلى عدوى السالمونيلا تشمل:

اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدا، الدواجن، أو المأكولات البحرية.

البيض غير المطبوخ جيدا.

منتجات الألبان الخام أوغير المبستر، مثل الحليب أو الجبن.

فواكه وخضروات غير مطهية.

المياه الملوثة.

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هذه العناصر يمكن أن تكون ملوثة بالبراز أثناء عملية إنتاج الطعام أو تحضيره يمكن أن يحدث التلوث المتبادل بين الأطعمة أيضًا إذا تم تخزينها أو تقديمها معًا.

هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها الإصابة بعدوى السالمونيلا، بما في ذلك:

من شخص لآخر عن طريق البراز، والذي يمكن أن يحدث إذا لم تغسل يديك بعد استخدام الحمام.

لمس جسم أو سطح ملوثين ثم لمس وجهك أو فمك.

من خلال الاتصال مع الحيوانات الأليفة المصابة أو حيوانات المزرعة، وخاصة الزواحف والطيور.

عن طريق التعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة الملوثة أو يعامل الحيوانات الأليفة.

نصائح السلامة الغذائية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسالمونيلا:

اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ تأكد من القيام بذلك قبل وأثناء وبعد تناول الطعام وكذلك قبل تناول الطعام.

شطف الفواكه والخضروات الطازجة جيدا قبل تناولها.

طبخ الأطعمة إلى درجة الحرارة المناسبة بشكل عام، لقتل بكتيريا السالمونيلا، يجب أن يكون الطعام المطبوخة إلى 160 درجة على الأقل لمدة 10 دقائق على الأقل استخدم مقياس حرارة الطعام للتحقق من درجة حرارة الطعام قبل الأكل.

تجنب التلوث المتبادل، احتفظ دائمًا بالأطعمة النيئة التي يمكن أن تكون ملوثة بالسالمونيلا منفصلة عن غيرها من الأطعمة الجاهزة للأكل سواء في الثلاجة أو أثناء إعداد الطعام.

لا تدع الطعام يجلس. إذا كنت لا تستخدمه، فتأكد من وضعه في الثلاجة لمنع تكاثر البكتيريا.

تظهر أعراض السالمونيلا عادة خلال 3 أيام من الإصابة يمكن أن تشمل:

الاسهال الذي قد يكون دمويا.

التشنج في البطن.

حمى.

الغثيان أو القيء.

قشعريرة برد.

صداع الرأس.