المشاهير العرب يشربون القهوة

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يهوى بعض المشاهير العرب شرب القهوة، فينشرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشربون القهوة في الصباح أو خلال العمل كونها تزيدهم نشاطاً.
ولمناسبة اليوم العالمي للقهوة الذي يصادف في الأول من هذا الشهر – أكتوبر- نعرض لكم اجمل صور المشاهير العرب وهم يشربون القهوة:
النجم راغب علامة على سبيل المثال أحد عشاق القهوة بل إنه مدمن عليها ويعشق تناولها عدة مرات في اليوم الواحد.
كذلك بالنسبة للنجم رامي عياش الذي يحب تحضير القهوة بنفسه كما يحب قراءة الفنجان كثيرًا.
أما النجم السوري باسل خياط فيفضل القهوة التركية المنتشرة في دولنا العربية ويعتبر نفسه مدمن قهوة فلا يبدأ يومه إلا بها.
وهو نفس الحال بالنسبة للنجمة نوال الزغبي التي تنشر صورها مع القهوة الصباحية التي تساعدها على الاستيقاظ.
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