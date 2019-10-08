دراسة تؤكد أن الأطفال المولودون في الشتاء أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "د"

قال الدكتور ياسين الشحات، المدير الطبي في مستشفى "برجيل"، إن هناك دراسة أكدت أن تدهور شبكية العين لدى مرضى السكري تتأثر كثيراً بنقص مستوى فيتامين (د) في الدم، وأن علاج هذا المرض لا يكتمل إلا بعلاج نقص الفيتامين، لافتاً إلى أن هذه الدراسة ستحتاج لأبحاث أخرى مكملة لتأكيدها والاستفادة منها وتطبيقها.

وأكد أنه ثبت علمياً ارتباط نقص فيتامين (د) في الجسم بعدد من أمراض السرطان خاصة سرطانات القولون والمستقيم والكبد، فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن نقص فيتامين (د) لدى الأطفال والرضع يؤثر على صحة الأطفال في مرحلة النمو، فيما أكدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يُولدون في فصل الشتاء أكثر عرضة للإصابة بمرض نقص فيتامين (د) من أقرانهم ممن يولدون في فصل الصيف.

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وأوضح أن من بين الأبحاث الجديدة، دراسة أجريت بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي أشارت إلى أن هناك أمراضاً كثيرة منها أمراض نفسية لا تفيد فيها الأدوية والعلاجات طالما أن المريض يعاني من نقص فيتامين (د)، مشيراً إلى أن الدراسات جارية لمعرفة مدى علاقة توافر الفيتامين في علاج الأمراض النفسية والعصبية.

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