شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الكعب إصابة شائعة مصاحبة لتمارين الجرى..إزاى تحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة الجري من التمرينات الرياضية الهامة التى يمارسها الكثيرين بشكل يومى، لكنه قد يسبب ألم الكعب في بعض الأحيان، ويرتبط هذا الألم بالتهاب اللفافة الأخمصية أو أنماط الحركة غيرالسليمة.

ومن الضروري العناية بسرعة بألم الكعب وعلاجه لتجنب المزيد من الاختلالات والمضاعفات، وفقا لما ذكره موقع " healthline".

قد يحدث ألم الكعب عند الجرى نتيجة لإتحاد بعض التأثيرات لتسبب الألم واختلالات العضلات والأعراض الأخرى وتزداد خطورتها إذا كان الشخص يعانى من وزن زائد أو إصابات أعلى تؤثر على أنماط المحاذاة والحركة.

اللفافة الأخمصية هي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم أى إصابة بها تؤدى إلى الشعور بالألم والتهاب وتمزيق اللفافة.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها علاج ألم الكعب بنفسك تكون العلاجات المنزلية أكثر فاعلية إذا عالجت الأعراض مبكراً لذا اعتن بالأعراض فور ظهورها.

يمكن أن تساعد الطرق التالية في تقليل الألم والإجهاد والالتهابات. خذ استراحة

امنح نفسك قسطًا من الراحة واستريح قدميك ،خذ إجازة من الركض وأي أنشطة أخرى تسبب الألم. لا تستأنفها حتى تهدأ الأعراض.

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لتخفيف الألم وزيادة المرونة، قم بتمارين تقوية الساق والعجل وتمارين تقوية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لمدة 5 دقائق على الأقل كل جلسة.

تقليل الالتهابات مع الجليد ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

لتخفيف الألم والالتهابات، استخدم علبة ثلج على الكعبين والمناطق المحيطة بها لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا.

يمكنك أيضًا تناول عقاقير مضادة للالتهابات غيرالستيرويدية

ضع في اعتبارك أيضًا مسكنات الألم الطبيعية مثل:

مكملات زيت السمك.

الكركم.

قرنفل.