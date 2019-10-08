شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلي ميل " .. السجائر الالكترونية أصابت فئران التجارب بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أن دخان السجائر الإلكترونية تسبب في إصابة الفئران بسرطان الرئة ، حيث أصيب ما يقرب من 25 % من الحيوانات التي خضعت للدراسة بسرطان الرئة بعد عام من التعرض "للبخار" بالنيكوتين.

وجد الباحثون في جامعة نيويورك أن النيكوتين نفسه قد يكون مسرطنًا ، لكن الفئران المعرضة لـ "بخار" خالٍ من النيكوتين لم تصاب بسرطان الرئة

وعلى الرغم من أنه تم وصفه في البداية كبديل أكثر أمانًا للتدخين، الذي يتسبب في وفاة 160 ألف شخص بالسرطان سنويًا في الولايات المتحدة، إلا أن السجائر الالكترونية أصابت ما يقرب من ربع الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية بسرطان الرئة بعد التدخين لمدة عاما كاملا .

ضربت السجائر الإلكترونية السوق لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتم ربطها منذ ذلك الحين بحوالي 20 حالة وفاة وأكثر من آلاف الأمراض في الولايات المتحدة، ولكن من السابق لأوانه حدوث أي حالات سرطان محتملة متعلقة بالأجهزة.



السجائر الالكترونية واضرارها

تم اعتبار السجائر الالكترونية "وباء" ولكن المسؤلين في مجال الصحة في الولايات المتحدة، ونحن فقط بدأنا في معرفة ما عواقب فورية وطويلة الأجل قد يكون لهذه الأجهزة لملايين الشباب الذين يستخدمونها.

وقالت الصحيفة أن حوالي 80% من الأميركيين الذين أصيبوا بإصابات في الرئة بسبب vaping هم دون سن 35، و 16% هم من المراهقين 18 سنة أو أقل.

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وأضافت الصحيفة، أنه من الواضح أن السوائل التي يتم تسخينها بواسطة السجائر الإلكترونية تؤدى الى حدوث مضاعفات قد يهدد حياة الرئة، لكن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى تحديد السبب.

بدأ الدكتور مون شونج تانغ من جامعة نيويورك بالفعل دراسة ما يمكن أن يحدث لهم.

وقد أثبت عملهم السابق، الذي نشر في عام 2018، أن بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات الحمض النووي المسبب للسرطان في عينات من الأنسجة.

وأضاف أنه من أجل التوسع في هذه النتائج، قاموا بتعريض 40 فئر لمستويات عالية من "تدخين" السيجارة الإلكترونية لمدة 54 أسبوعًا، أو ما يزيد قليلاً عن عام، كانت الفئران محاطة بالبخار، بحيث يشعر جسمها بالكامل بالتأثيرات، في الواقع أصيب 9 من 40 من الحيوانات بسرطانات الرئة.



السجائر الالكترونية تسبب سرطان الرئة

لكن عندما وضعوا 20 فأر عبر نفس الخطوات باستخدام دخان السيجار الخالي من النيكوتين، لم يصب أي منهم بالسرطان.



السجائر الالكترونية وسرطان الرئة

وأكدت الصحيفة، أن دخان السجائر الالكترونية والنيكوتين الموجود بها ، يعمل على حدوث تغييرات فى الحمض النووي الذى يعد أساسي لحدوث السرطان.

وقال الدكتور هربرت ليبور، مؤلف مشارك في دراسة الدكتور تانج، طبيب المسالك البولية في جامعة نيويورك ، "ستكون خطوتنا التالية في هذا الخط من العمل هي زيادة عدد الفئران التي تمت دراستها، وتقصير وإطالة وقت التعرض للسجائر الإلكترونية، والتحقيق في التغيرات الجينية الناجمة عن دخان السجائر الإلكترونية.