تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاتة الفرنسية الشهية

كيكة الشيكولاتة الفرنسية الشهية من المطبخ الفرنسي الشهير بالحلوى ذات الطعم الرائع و التي يمكنك تقديمها لأطفالك الحليب الدافئ او العصير كوجبة افطار او سناك

المقادير

" تكفي 10 أشخاص "

3/4 كوب كبير سكر

280 جرام شيكولاتة مقطعة

3/4 كوب كبير زبدة غير مملحة ، مقطعة

2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) خلاصة فانيليا

5 بيضات متوسطة الحجم ( يفصل الصفار عن البياض ) في درجة حرارة الغرفة

1/4 كوب كبير دقيق أبيض منخول

رشة ملح

سكر بودرة للتزيين

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة السحرية

خطوات التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

تدهن صينية كيك قابلة للإستخدام في الفرن بقطعة من الزبدة ثم ترش بالقليل من السكر مع التخلص من اي سكر متبقي في الصينية.

نضع 3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) من السكر جانبا ثم يوضع الباقي في اناء على نار هادئة.

توضع الشيكولاتة و الزبدة على السكر في الإناء و يقلب برفق حتى يذوب المزيج بالكامل.

يرفع الإناء من على النار ثم توضع الفانيليا على مزيج الشيكولاتة و تقلب و يترك المزيج حتى يبرد.

نضع صفار البيض على مزيج الشيكولاتة و يقلب جيدا ثم نضع الدقيق تدريجيا و يقلب حتى تمام الإختلاط.

في بولة مدهونة بالقليل من الزيت يخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي ثم يضاف الملح و يضرب المزيج بالمضرب مرة أخرى.

نضع بياض البيض على كمية السكر المتبقية ( 3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) من السكر ) و يخفق ثم نضع المزيج على مزيج الشيكولاتة و يخفق مرة أخرى.

نضع مزيج كيك الشيكولاتة في الصينية ثم نضعها في الفرن لمدة من 35-45 دقيقة.

يترك كيك الشيكولاتة حتى يبرد ثم يزين بالسكر البودرة و يقطع و يقدم مع النوتيلا باللبن ، او عصير الموز.

سر نجاح كيكة الشيكولاتة الفرنسية :

أن يكون البيض في درجة حرارة الغرفة.

يسخن الفرن قبل إعداد كيك الشيكولاتة مما يجعله هشا بعد السواء.

خفق مكونات الكيك في إتجاه واحد حتى لا يدخل اليها الهواء.

يجب ان يكون الدقيق منخول و خالي من اي تكتلات.

فوائد

كيكة الشيكولاتة الفرنسية :

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تحتوي الشيكولاتة على مادة السيروتونين و التي تعتبر أحد مضادات الإكتئاب الطبيعية.

تحفز الشيكولاتة هرمون الإندروفين الذي يساعد على الشعور بالسعادة.

مفيدة للمرأة الحامل حيث انها تقي من بعض مضاعفات الحمل مثل تسمم الحمل.

السعرات الحرارية في

كيكة الشيكولاتة:

تحتوي قطعة الشيكولاتة ال 100 جرام على 367 سعر حراري

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