تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أرز مكسيكي بالدجاج

يعتبر المطبخ المكسيكي من المطابخ العالمية المهمة، وتتميز وصفات المطبخ المكسيكي بأنها حارة وبها بهارات كثيرة للحصول على مذاق قوي

المقادير

"تكفي 8 أشخاص"

خليط الأرز:

3 كوب أرز بسمتي

1 حبة طماطم مقشرة ومقطعة

1 حبة كبيرة فلفل أحمر مقطعة

ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صلصة طماطم

خليط الدجاج:

8 دبابيس دجاج

1 حبة كبيرة بصل مفروم

2 حبة فلفل رومي مفروم

4 فصوص ثوم مفروم

6 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة

1 ونصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات دجاج

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بابريكا

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" شطة

ربع ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود مطحون

ماء

طريقة عمل توستادا الدجاج مكسيكي

خطوات التحضير

في ماء وفير، نغسل الأرز، ثم ننقعه لمدة نصف ساعة ثم نصفيه من الماء.

في طبق صغير، نخلط الملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج والشطة والبابريكا.

نتبل قطع الدجاج نصف خليط البهارات، وندعكها في التتبيلة جيداً.

في وعاء كبير على نار متوسطة، نضع الزيت والزبدة حتى يسخن "يقدح".

نضع قطع الدجاج في الوعاء، ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.

نرفع الدجاج من الوعاء، ونضعها جانباً.

في نفس الوعاء وعلى نار متوسطة، نضيف البصل والثوم والفلفل الرومي، ونقلبهم حتى يتشوحوا وتتصاعد رائحتهم.

نضع قطع الدجاج من أخرى، ونضيف الماء حتى يغطيها.

نغطي الوعاء، ونتركه على نار هادئة لمدة 25 - 30 دقيقة حتى تنضج.

نرفع الدجاج من الوعاء، ونتركه جانباً، مع الاحتفاظ بالشوربة "المرقة".

في وعاء آخر وعلى نار مرتفعة، نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".

نضع الطماطم في الوعاء، ونقلبها حتى تلين، ثم نضيف صلصة الطماطم.

نقلب جيداً، ثم نضيف باقي كمية البهارات والأرز، ونقلبه جيداً حتى يختلط.

نضيف 4 كوب ونصف من الشوربة، ونقلب مرة أخرى.

نترك الوعاء على نار مرتفعة حتى يبدأ في الغليان ويتشرب جزء من الشوربة.

نوزع قطع الدجاج فوق الأرز، ثم نغطي الوعاء، ونتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

في طبق واسع، نضع الأرز المكسيكي، ونوزع فوقه قطع الدجاج، ثم نُزينه بالبقدونس المفروم.

نقدم الأرز المكسيكي بالدجاج ساخن مع سلطة الزبادي.

سر نجاح الوصفة:

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إضافة الصلصة تُكسب الأرز لون مميز وطعم شهي.

يمكن إضافة الكاري أو الكركم لإكساب الوصفة مذاق خاص.

فوائد الوصفة:

الأرز يحتوي على النشويات التي تمد الجسم بالطاقة.

الدجاج يحتوي على البروتين الذي يساعد في بناء العضلات.

يحتوي الطبق المتوسط "100 جرام" من الأرز المكسيكي على 173 سعر حراري

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