شكرا لقرائتكم خبر عن مكعبات السعادة تذهب لقلبك أولاً قبل معدتك .. تأثير قطع الشيكولاته يشبه الوقوع بالحب بعد تأثيرها علي تسريع نبضات القلب .. تحتوى على مركبات كيميائية تسبب النشوة والبهجة والرضا..وأسباب عملية تفسر إدمانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت من قبل فى السبب العلمى وراء عشق الشيكولاته فهى من أكثر الأطعمة المفضلة في جميع أنحاء العالم، وبعد أن تتناولها تشعر بالسعادة والراحة النفسية بدون مبرر ولكن هل فكرت فى السبب وراء ذلك، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Science".

"الشيكولاته لا تذهب للمعدة ولكن للقلب أولاً"..ربما هذه أصدق عبارة معروفة عن الشيكولاته، التى يشبه تناولها الإدمان، فهى تحسن المزاج وتجعلك تشعر بالسعادة بسبب جاذبيتها الحسية والخصائص الكيميائية الغنية بها.

وتحتوى الشيكولاته على مجموعة من المركبات التي تزيد رغبتك فى تناولها، فهى تحتوي على السكر والدهون وزبدة الكاكاو، التي توفر مذاقاً رائعًا يذوب بالفم ونكهتها.



الشيكولاته

الخصائص الكيميائية للشيكولاته

الشوكولاته تحتوي على مضادات الأكسدة مثل: الزانثين والثيوبرومين، والتي لها خصائص الادمان، ويوجد الثيوبرومين أيضًا في الشاي والقهوة، لكن الشوكولاتة هي أغنى مصدر لها.

تحتوي الشوكولاتة أيضًا على تيرامين وفينيل إيثيل أمين، وهما أمينان حيويان يسببان الشعور بالسعادة، وارتفاع في نسبة السكر وضغط الدم، ويزيد من اليقظة والشعور بالرضا.

ومادة فينيل إيثيل أمين فى الشيكولاته تسرع معدل نبض القلب، مما يعطي شعورًا مشابهًا للوقوع في الحب، هذا هو السبب أيضًا في استخدام الشوكولاتة كهدايا، خاصة في عيد الحب.

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تحتوي الشوكولاتة أيضًا على المغنيسيوم ، والذي قد يكون سببًا آخر للشغف ، حيث يريد الجسم تعويض نقص المغنيسيوم. الشوكولاته تحتوي على 380 مادة كيميائية معروفة. من المحير للعقل عدد المركبات التي يمكنها تشغيل الناقلات العصبية لدينا.



الشيكولاته

سبب ادمان الشيكولاته

تناول الشوكولاته يؤدي إلى إنتاج المواد الأفيونية الطبيعية في الدماغ، تمنحنا هذه المواد الأفيونية الطبيعية شعوراً بالرفاهية والسعادة وتضعنا في حالة "نشوة"، تماماً مثل تناول المخدرات.

وتعمل المواد الكيميائية الموجودة في الشيكولاته مثل THC، مما يساعد في إنتاج "هرمون السعادة" في الدماغ يُطلق عليه الدوبامين، وهو ناقل عصبي.

وتحتوي الشيكولاته أيضاً على مركب تم إنتاجه بالفعل في دماغنا يسمى أنانداميد، ويعمل المركب الموجود في الشيكولاته على إطالة الشعور بالسعادة، ولكن يتم تحطيم الأنانداميد في المخ بسرعة عند إنتاجه بشكل طبيعي.

الفوائد الصحية الأخرى للشيكولاته

الشيكولاتة (الشيكولاته الداكنة والكاكاو) تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تسمى الفلافانول، وهى مواد نباتية لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد قام الدكتور دينج بتحليل 24 دراسة أجريت على فلافونويد الكاكاو وأمراض القلب ووجدوا أن الشيكولاته تساعد على تقليل الكوليسترول غير الصحي (LDL)، وتحسين تدفق الدم، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) وانخفاض مقاومة الأنسولين، وتمنع بشكل فعال مرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب.

وجدت دراسة بحثية أجريت في إيطاليا أن الكاكاو له خصائص واقية من إرهاق المخ، حيث يساعد المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي بسيط في أداء وظائفهم العقلية واختبارات القدرة على التحدث، وهذا لا يعني أن الكاكاو يساعد مرضى الخرف، لكنه يحسن من أعراضهم.