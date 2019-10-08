شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عديدة لتناول أوراق المورينجا..أهمها إنقاص الوزن وصفاء البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوراق المورينجا من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، وأوراق المورينجا مفيدة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف انديا".



المورينجا

المورينجا وإنقاص الوزن

تساعد أوراق المورينجا على إنقاص الوزن، حيث أظهرت الدراسات أنها تقلل من تكون الدهون في الجسم وتحسن من انهيار الدهون، وفقا لبعض الباحثين، فإن الأيزوثيانيت هي المركبات الرئيسية المضادة للالتهابات الموجودة في أوراق المورينجا والتى تساعد على إنقاص الوزن.

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الفوائد الصحية الأخرى للمورينجا -تحسين صحة البشرة والشعر

أوراق المورينجا تعزز الدورة الدموية داخل الجسم، حيث أنها تعمل على إزالة السموم بشكل طبيعى وتعزز صحة الجلد والشعر.

تحسين صحة العظام أوراق المورينجا جيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام المفاصل، حيث أنها غنية بالكالسيوم والفوسفور. تنظيم ضغط الدم

يمكن لمركبات أيزوثيوسيانيت ونيازيمينين الموجودة في المورينجا أن توقف سماكة الشرايين وتمنع خطر السكتة الدماغية و النوبة القلبية.